FIN DE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT DES 10 FEMMES LEADERS DE L’ADMINISTRATION Des modèles pour le leadership féminin

Dans le cadre de la coopération belgo-sénégalaise, le projet «JiggenNjiit, parcours d’accompagnement de 10 femmes leaders de l’administration publique sénégalaise», a été initié à la suite de l’appel à candidature lancé au mois de mars 2023 et qui avait vu la participation d’une centaine de femmes, toutes de l’administration sénégalaise. 10 ont été sélectionnées par le jury composé d’experts belges et sénégalais.

Il s’agit de Sokhna Amy Mbacke : Directrice de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) au ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Ndeye Aby Ndaw : Directrice de l’Enseignement élémentaire. Ministère de l’Education nationale, Astou Thiam : Directrice Adjointe du Centre Trainmar de Dakar, Agent du COSEC, Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime, Katy Ndiaye : Directrice de la Construction, Ministère de l’Urbanisme du Logement et de l’hygiène Publique, Ndeye Oumou Ndiaye : Directrice de l’encadrement des Secteurs, Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, Aissatou Jeanne Ndiaye : Directrice des Technologies de l’Information et de la communication au ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, Coura Gaam Diouf : Coordonnatrice nationale du Projet Promotion des Jeunes au Ministère de la Jeunesse, de L’entrepreneuriat et de l´Emploi, Tacko Diawara: Directrice Régionale du Développement Rural de Saint-Louis, Ministère de l’Agriculture, de L’Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, Rose Sarr : DRH, Direction générale de l’Administration pénitentiaire, Ministère de la justice, Mme Mame Adam Kandji : Directrice des Etudes, de la Sûreté, de l’innovation et de la Qualité des Grands Trains du Sénégal (GTS-S.A), au Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement (MITTD).

Le parcours d’accompagnement desdites femmes a pris fin, avant-hier, à la faveur d’une cérémonie qui a eu pour cadre la Résidence de l’ambassadrice de Belgique au Sénégal.

Ce projet innovant vise à favoriser le leadership en luttant contre les inégalités qui pèsent sur les carrières des femmes au sein des institutions publiques et dans le monde du travail en général. Il a permis la sélection de dix (10) femmes leaders sur la base de leur parcours, de leur motivation individuelle, de leurs compétences, de leurs expériences et de leur niveau de responsabilité dans l’administration publique.

D’une part, il s’agira d’accroître la visibilité de ces 10 femmes en tant que modèles en vue de susciter des vocations chez les futures générations de femmes à occuper des postes à haute responsabilité.

D’autre part, de contribuer à l’autonomisation des femmes en consolidant leur leadership par le renforcement de compétences en savoir-être et savoir-faire et d’offrir des occasions d’échange d’expertise avec des pairs de l’administration publique belge.

Renforcer les compétences des dix femmes leaders ; Accroître leur visibilité en tant que modèles de femmes leaders accomplies ; Contribuer à l’autonomisation des femmes en consolidant leur leadership ; Créer un réseau de femmes leaders pour en inspirer d’autres et assurer la promotion du leadership féminin ; Partager les expériences avec leurs pairs de l’administration publique belge.