Fêtes de fin d’année: La vente de pétards explose

À quelques jours du nouvel An, Dakar se prépare pour les feux d’artifice, les enfants se donnent à cœur joie de faire exploser des pétards dans tous les coins de la capitale sénégalaise, au grand bonheur des revendeurs qui se frottent actuellement les mains.

Comme d’habitude, la ville de Dakar se prépare à allumer ses feux d’artifice, ce 31 décembre, à partir de minuit, à l’image de beaucoup de villes dans le monde. Dakar bourdonne d’explosions de pétards activés. Certains marchands ambulants se sont reconvertis en vendeurs de pétards.

Les enfants ont déjà commencé leur fête à leur manière. Chacun tente de trouver les moyens de s’acheter des pétards qui se vendent actuellement comme des petits pains, au grand bonheur des commerçants. Abdou, vendeur de pétards au centenaire dit être content de ses bénéfices : « Je suis marchand ambulant et je vends les objets selon la demande des clients. Actuellement, c’est la fête du nouvel An et les gens demandent beaucoup plus de pétards et nous faisons beaucoup de bénéfices.

Le prix n’est pas cher donc tout le monde peut se le permettre », a confié Abdou. Ousmane Sèye tient un magasin de jouets. Il s’est déjà ravitaillé pour la fête: « Dieu merci, nous vendons beaucoup de marchandises que nous prenons chez nos fournisseurs. Comme vous le savez, ce sont des produits qui proviennent de la Chine. Il y en a presque pour toutes les bourses.

Les enfants préfèrent les pétards qui sont moins chers, entre 100 et 500 FCFA et qui font plus de bruit. Nous vendons des petits feux d’artifice à partir de 1 500 et qui peuvent coûter jusqu’à 5 000 FCFA. Nous avons plusieurs gammes de pétards en stock pour ravir tous les farceurs des pétards tigre, bison et démon de différentes tailles. Mais ce sont des pétards à mèches, à manier avec précaution», a-t-il expliqué.

Chez les parents ils préfèrent se limiter au feu d’artifice pour ne pas que leur enfant se blesse c’est le cas de Virginie qui était accompagnée de son fils : « Nous sommes venus pour acheter des feux d’artifice pour les enfants, Mais pas les pétards. Je n’aime pas le bruit des pétards et en plus c’est dangereux pour les enfants, par contre, les feux d’artifices, il y a aucun souci et c’est plus rassurant», a-t-elle expliqué.