Fête de fin d’année: Les boutiques de vêtements font le plein

À quelques jours de la fête de St Sylvestre, (31 décembre), les jeunes et les adultes font le tour des boutiques de vêtements prêt-à-porter pour s’acheter de nouveaux habits pour l’occasion.

Pour la fête de fin d’année, nombreuses sont les jeunes filles qui se rendent dans les boutiques de vente d’habits afin d’acheter de quoi se vêtir pour finir l’année en beauté. Au marché Colobane les commerçants sont satisfaits de leurs ventes et les clients sont aussi au rendez-vous.

Talla Dieye gérant de boutique prêt-à-porter ne cache pas sa jour du fait qu’il se fait pas mal de bénéfices à l’approche des fêtes. « J’ai ouvert ma boutique de vêtements il y a quatre ans. Je vends plusieurs sortes de vêtements. Des robes, des pantalons mais aussi des jupes et pantalons.

Les clients viennent pour trouver une tenue pour le 31 décembre prochain. Les habits que je propose sont destinés à la gente féminine » a-t-il déclaré. Selon notre interlocuteur, les filles sont prêtes à payer le prix qu’il faut pour une robe qu’elles désirent. « Je me frotte bien les mains », nous a confié Talla.

Chez Cheikh un autre commerçant, sa boutique est pleine de jeunes filles qui sont à la recherche de belles tenues. « Nous vendons beaucoup d’ensemble jupes et pantalons depuis quelques jours déjà. Avec la fête de fin d’année beaucoup de clients viennent nous voir pour avoir les nouvelles tendances de vêtements. Mes habits ne sont pas chers et en plus nous vendons de la bonne qualité. On ne se plaint pas », a-t-il renchérit. Des clients qui n’hésitent pas à mettre la main à la poche.

Dame Sene vendeur d’habits a expliqué que les clients sont plus nombreux que d’habitude suite à une publicité pour annoncer un nouvel arrivage. « Ça attire forcément les clients donc nous en profitons pour vendre nos autres articles », révèle notre interlocuteur.

Les clients eux arguent que c’est un plaisir de dépenser son argent car c’est une nécessité. De l’avis d’Astou ce n’est pas facile de dépenser son argent pour des vêtements mais nous en avons besoin pour la fête.

FATOU BA