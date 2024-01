Fermeture de l’UCAD: L’université risque-t-elle une année blanche ou invalide ?

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), depuis les évènements de juin dernier, a fermé ses portes. Malgré moult récriminations, les autorités n’ont pas voulu entamer les cours en présentiel. Certains évoquent un risque d’année blanche ou d’année invalide. Mais, pour le Recteur de l’Université, cela n’est pas possible à l’heure actuelle.

«Sur les 38 établissements les 34 ont fini l’année et il y en a même qui ont commencé l’année en cours (2023-2024). Est-ce qu’on peut parler d’invalidation ?», a-t-il répondu sur le Grand Jury de la Rfm ce dimanche.

L’Ucad avait aussi annoncé la tenue de cours au niveau du Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices). Mais, le Directeur du Cices avait réclamé un chèque pour ouvrir ses locaux aux étudiants. Le Pr Ahmadou Aly Mbaye a déclaré que cette option a été annulée. «On a sorti le Cices de la liste d’institutions d’accueil de nos activités», a-t-il annoncé.

Reprise de l’enseignement en présentiel à l’Ucad

Interpellé sur cette annonce à l’émission Grand Jury sur Rfm de ce dimanche 7 janvier 2024, le recteur Ahmadou Ly Mbaye tient à préciser qu’il « ne s’agit pas de cours mais de remédiations ». « Ce que la Faculté a voulu faire avec cette reprise, et ce que la faculté veut faire c’est les remédiations. Ce qui veut dire que plus que les cours ont été en distanciel certains établissements ont estimé que avant de faire les évaluations on devait prendre au moins 8 à 10 h pour éclaircir les zones d’ombre qui pourrait exister au niveau de certains étudiants, c’est ce qu’on appelle les remédiations », a-t-il souligné.

Pr Mbaye d’ajouter : « tout le monde sait qu’un semestre universitaire ne peut pas se faire sur deux semaines. Le semestre universitaire c’est 4 mois et demi, il ne s’agit pas donc de cours mais plutôt de remédiations ».