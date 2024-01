Femme retrouvée morte à Pikine : le téléphone du présumé meurtrier a parlé

L’exploitation du téléphone de la dame par la Dsc confirme son idylle avec le colocataire

Le meurtre sur fond de crime passionnel par strangulation a été agité aux premières heures de l’éclatement de l’affaire. Et l’exploitation technique du téléphone portable de la défunte par les éléments de la Division spéciale de cyber sécurité (Dsc) a confirmé sur toute la ligne les relations sentimentales entre les deux parties concernées. Plusieurs échanges de messages écrits et en audio à l’eau de rose ont été trouvés dans le cellulaire de la jeune femme. Même si les flics enquêteurs de Pikine n’ont pas pu retrouver les messages en question dans le téléphone portable du colocataire F. Soumah, qui est soupçonné d’avoir supprimé lesdits messages.

Le colocataire a été placé sous mandat de dépôt, son dossier mis en instruction

Le présumé meurtrier a été finalement placé sous mandat de dépôt pour les incriminations pénales retenues contre lui ; une information judiciaire pourrait être ouverte dans le but d’approfondir l’enquête et de mettre l’affaire en instruction, avant de confier le dossier à un juge. Même si tous les éléments matériels probants et susceptibles d’inculper le mis en cause ont été réunis par les flics du commissariat d’arrondissement de Pikine de la banlieue dakaroise durant la phase d’enquête préliminaire.

Après le drame, la fille du mis en cause a été ramenée à Dakar par un des frères de la défunte, dont les membres de la famille s’occupaient bien de la gamine, malgré tout. Elle a été confiée par la police de Pikine à l’action éducative en milieu ouvert (Aemo), qui a conduit, à son tour, la demoiselle au centre premier accueil (Cpa). La structure en question se charge maintenant de la garde de l’adolescente et de son éducation. Soumah entretenait d’excellentes relations de voisinage avec la dame Nd. Maguette Nd ; une complicité qui a abouti à une idylle entre les deux colocataires. Ainsi, le ressortissant guinéen finit par confier sa fille de 13 ans à la jeune femme, qui la confie, à son tour, à ses parents, établis à Ngaye Mékhé.