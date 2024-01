Extorsion : Les trois élèves filmaient leurs victimes lors d’appels vidéo érotiques

Seydina Mohamed Lam, Badara Omar Bâ et Ndèye Fatou Diallo vont perdre une année d’études. Interpellés à Tivaoune, les trois élèves ont été condamnés hier, à des peines de six et un an ferme pour collecte illicite de données à caractère personnnel, extorsion de fonds et tentative d’extorsion de fonds.

Au moment où ses camarades préparaient la rentrée scolaire 2023, Seydina Mohamed Lam a ourdi un plan pour dépouiller des citoyens sous la menace. Pour arriver à ses fins, l’élève en classe de Terminale a mis à contribution ses deux amis, Badara Omar Bâ et Ndèye Fatou Diallo. Les trois élèves qui habitent Tivaoune, ont ainsi réussi à se remplir les poches sans travailler. Neutralisés par les éléments de la division spéciale de cybersécurité, les mis en cause ont été conduits sous bonne escorte à Dakar et mis devant leur responsabilité.

Après avoir créé un compte facebook sous le nom de Ndèye Ndiaye en septembre 2023, Seydina Mohamed a confié ledit compte à Ndèye Fatou. Cette dernière qui faisait des publications obscènes, proposait des appels vidéo érotiques moyennant 5.000 francs. Par la suite, la jeune fille de 23 ans filmait les hommes qui la contactaient à leur insu, avant de leur réclamer de l’argent contre la publication des vidéos obscènes. Seydina Mohamed s’adonnait aussi à ce comportement hors-la-loi.

C’est dans ces circonstances que les nommés Baye Sow et Pape Mamadou Sarr ont été délestés respectivement de 260.000 et 200.000 francs. Concernant Fally Diouf, il a saisi les enquêteurs d’une plainte dès que la bande a commencé à le faire chanter. Devant les limiers, Seydina Mohamed et ses acolytes ont reconnu les faits sans ambage. Élève en classe de Première, Badara Omar, 20 ans, a indiqué avoir fait chanter une victime, sans succès. L’exploitation du portable de Ndèye Fatou, élève en classe de Terminale, a permis aux flics d’y retrouver une vidéo dans laquelle Pape Mamadou Sarr se masturbait. Également, l’enquête a demontré que Seydina Mohamed faisait des manipulations technologiques qui lui permettaient d’avoir une voix féminine lors des appels vidéo.

À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi 15 janvier, les prévenus se sont confondus en excuses. Mais, le substitut du procureur a requis contre eux deux ans, dont un an ferme. « Il s’agit de faits récurrents et extrêment graves. En sanctionnant ces prévenus vous donnerez un signal fort à toutes ces personnes qui auraient envie de se lancer à cette pratique », a martelé le parquet s’adressant au tribunal. Me Ndoffane Diouf et ses deux confrères ont imploré le pardon du tribunal, arguant que les trois prévenus ont commis une erreur de jeunesse même si « les faits sont très graves ».

Placés en détention provisoire le 5 janvier dernier, Ndèye Fatou Diallo et Seydina Mohamed Lam ont finalement écopé de deux ans, dont un ferme pour collecte illicite de données à caractère personnel et extorsion de fonds. Badara Omar a, quant à lui, pris deux ans, dont six mois ferme pour tentative d’extorsion de fonds.