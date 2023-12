Exposition Doha 2023 : «L’artisanat sénégalais a percé le marché qatari» Zahra Iyane Thiam

Dans le cadre de l’Exposition Doha 2023, la journée du 10 décembre a été dédiée au Sénégal. La veille, la Directrice générale de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) a indiqué que parmi la panoplie de services exportables, il y a l’artisanat. «Parce que tous les gros importateurs au niveau des différents môles et marchés commencent à venir vers nos artisans avec des négociations. Je pense que c’est vraiment une des fiertés de notre participation. L’artisanat sénégalais a percé le marché qatari», s’est réjouie Zahra Iyane Thiam.

« Les expositions, ce sont des raccourcis en réalité. On peut les considérer comme des ascenseurs. Parce que très rapidement, ils(ascenseurs) vous permettent d’être au contact des plus hautes autorités des pays, mais également d’avoir une ouverture facilitée à tous les niveaux, et pour tous les secteurs.

Donc, vraiment, les expositions, les salons doivent être des moments où le pays doit profiter pleinement de tout le potentiel qui tourne autour. C’est la relation internationale qui se joue au plus haut sommet », a-t-elle déclaré.

Zahra Iyane Thiam a souligné que la politique de la nouvelle orientation de l’Asepex, c’est de faire de ces moments-là des moments économiques. «Il ne s’agit pas juste de venir pour dire que le Sénégal se trouve au niveau de l’Afrique de l’Ouest, nous avons de l’eau, nous avons du soleil, nous avons des terres. Non, il faut, en venant, qu’on puisse, parmi les participants, avoir des contacts qui vous permettent d’avoir des opportunités économiques», a-t-elle dit.

Soulignant que le Sénégal va mettre l’accent sur l’offre exportable de la floriculture. «C’est un nouvel axe qui promet d’être très porteur ici au Qatar. Le pavillon a eu beaucoup de succès à ce niveau-là», a-t-elle assuré.