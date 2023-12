En tournée nationale: Khalifa Sall fait des révélations «Nous sommes suivis et intimidés»

La tournée de Khalifa Sall dans le nord semble mouvementée. En effet, le leader de Taxawu, qui a vu son cortège bloqué à Matam, rumine sa colère. «Depuis notre entrée dans la région de Matam, notre cortège subit mille et une tracasseries», a publié Khalifa Sall sur Facebook. «Nous sommes suivis, intimidés, bloqués pour des motifs qui ne font pas honneur à l’élégance républicaine», fulmine-t-il.

Le leader de Taxawu, déclare que ces actes ont commencé à Fatick, et se poursuit à présent au Fouta. Et pour lui, une compétition politique devrait «donner lieu à un beau débat démocratique entre les différents postulants, souverainement arbitré par le peuple.» Et la démocratie, souligne-t-il, demande de la hauteur, de l’élégance et du sens du dépassement.

Le leader de Taxawu Sénégal n’a pas manqué de dénoncer la décision du préfet. Khalifa Sall a décidé par la suite de faire le reste de son trajet à pied avec ses collaborateurs et sympathisants. Selon la RFM, les autorités administratives expliquent leur décision par le fait qu’aucune demande n’a été déposé par Taxawu Sénégal.