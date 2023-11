En meeting à Keur Madiabel (Kaolack): El Hadji Malick Guèye réplique à Macoumba Diouf et à Papa Demba Bitèye..

Les partisans de Idrissa Seck ont tenu un méga-meeting, ce week-end, à Keur Madiabel

(Commune du dép.de Nioro du Rip).Cette rencontre à l’honneur du Président Idrissa Seck et à l’initiative de Mohammed Mbow et de Mame Astou Bèye, responsables locaux de la dite formation politique), a été l’occasion pour El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué, d’apporter une réplique sèche au Dr Macoumba Diouf, Maire de la Commune de Lat Mingué et au Directeur Général de la SENELEC, Papa Demba Bitèye.

Keur Madiabel, chef-lieu de la Commune du même nom, a été le théâtre,ce week-end,d’une forte mobilisation des partisans du Président du parti Rewmi, Idrissa Seck. Dans le fief de Moustapha Niass, Mohamed Mbow et Cie ont fait foule. Présent à cette manifestation, El Hadji Malick Guèye n’a pas raté cette occasion pour apporter des éclairages sur les opérations de débauchages tant annoncées et médiatisées par le camp d’en face (Dr Macoumba Duouf, notamment): »

Cette forte mobilisation en dit long sur la force de frappe de Rewmi. Aujourd’hui, Idrissa Seck peut dormir tranquillement. Le Saloum est acquis. Je profite de ce moment pour réplique aux marchands de sable, je veux nommer Macoumba Diouf et Papa Demba Bitèye. Ce qu’ils disent à longueur de journée et dans les médias, c’est tout faux. Ils trompent le Président de la République Macky Sall et le candidat de BBY, Amadou Bâ. Les populations ont vomi ces gens-là. Ils ne valent rien et se servent de leurs geandes gueules pour exister politiquement. Qu’ils arrêtent leur démagogie ! », tonne l’ancien député libéral originaire de Lat Mingué. Il renchérit: » Personne ne peut arrêter la mer avec ses bras. Idrissa Seck est l’homme de la siutation. Les opérations de collecte des parrainages et cette mobilisation record de ce jour montrent à suffisance notre hégémonie, ici, à Keur Madiabel et, partout, dans la région de Kaolack. Il est facile de commanditer des articles de presse pour véhiculer des bobards mensongers. Rien ne sera alors de trop pour faire face à ces populistes d’un genre nouveau. Contrairement à Macoumba Diouf qui triche pour se procurer un poste, moi, je fais de la politique pour être utile à ma localité, à ma communauté. En 2007, c’est le Président himself qui m’avait nommé Président de la fédération départementale PDS de Kaolack, puis, Coordonnateur départemental. », avertit l’ancien Conseiller du Président Wade pour le Proche et le Moyen Orient.

Disons que les partisans du Président Idrissa Seck ont également mis le moment à profit pour soutirer dans le grenier du parti présidentiel et alliés. Au cours de ce meeting, de hauts responsables de BBY et d’autres paris ont rallié le Rewmi. Parmi eux, un membre du Conseil Départemental de Nioro du Rip.