Emigration irrégulière : La folie continue !

Elle se poursuit, la folie. Les sénégalais continuent de partir en masse, entassés comme des sardines dans des pirogues de fortune dans un contexte d’une mer agitée. Ils sont 770 par exemple, à avoir été secoués en mer dont 12 hospitalisés, 13 décès inhumés sur place selon un communiqué du Ministère des Affaires étrangères. Ça, c’est le bilan des dernières 24 heures.

Au total, plus de 30 mille migrants sont arrivés en Espagne dont une majorité écrasante de sénégalais. On estime à plus de 300 les morts. Le plus grave, aujourd’hui, est le nombre de femmes qui prennent les pirogues et de leurs enfants-mineurs. Parmi elles, il y a même des femmes enceintes qui accouchent dans les pirogues.

C’est dire que la folie continue. Et les pays d’accueil et de transit comme la Mauritanie et le Maroc n’en peuvent plus. Parce que les sénégalais sont piqués par une nouvelle crise de folie qui fait croire à tous qu’il faut partir pour réussir.

Et le plus étonnant est le caractère laconique des communiqués du gouvernement dans lesquels, on ‘’ attire l’attention des candidats à l’émigration irrégulière sur les dangers liés à ce phénomène et invite leurs parents et proches à davantage de sensibilisation’’. Point. Nous avons l’impression que nous ne traitons pas cette affaire avec toute l’attention et la rigueur qui sied. Certes, ce sont ces jeunes avec souvent la complicité de leurs parents qui décident de partir, mais l’Etat a une responsabilité régalienne de sensibilisation organisée, de plaidoyer du point de vue institutionnel, de contrôle et de sanction des coupables.

Certes, des arrestations sont en cours y compris de pêcheurs-convoyeurs et de candidats aux départs, mais nous n’avons pas le sentiment que des initiatives dignes de ce nom sont prises pour dissuader les jeunes et arrêter l’hémorragie.

Car, ce phénomène ne saurait être traité comme un fait divers. Car, il ne l’est pas. C’est un phénomène dangereux, humiliant pour tout sénégalais et attentatoire à notre dignité en tant qu’être humains. Car, c’est une forme de suicide collectif pour un simple rêve. Et en cela, il n’est pas acceptable. C’est pourquoi, aujourd’hui, au niveau de tous les segments de la société sénégalaise, la mobilisation devrait être organisée. Et les moyens de l’Etat mis en œuvre avec l’apport des forces vives de la Nation pour mettre fin à cela. Et ce n’est pas impossible. Car, les départs s’organisent sous nos yeux. Ils se font aussi au niveau de nos eaux territoriales.

Pis, ils sont préparés longuement à l’avance. Et beaucoup de trafiquants et marchands d’illusion vivent de ce trafic d’être humains. En plus, ils sont sénégalais. Personne ne peut alors nous faire croire que l’on ne peut rien faire. Car, ce n’est pas une menace extérieure contre le Sénégal, mais une menace intérieure. C’est un danger pour la sécurité publique, la stabilité du pays. Parce que simplement c’est un danger de morts qui guette notamment les jeunes qui représentent l’avenir la Nation. Et on continue à fermer les yeux.

Alors, face à un tel danger, notre réaction doit être proportionnée, intelligente, coordonnée, inclusive et plus ferme. Mais encore faudrait-il que l’on en prenne conscience.

Assane Samb