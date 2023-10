Emigration Irrégulière: 680 migrants sénégalais débarquent en Espagne

Le flux migratoire sur l’émigration Irrégulière est monté d’un cran ce week-end. Pendant ces deux jours, sept pirogues qui ont quitté le Sénégal ont accosté entre El Hierro et Tenerife. Au total, ces embarcations ont débarqué 680 migrants pendant le week-end.

Les deux premiers convois ont débarqué respectivement 122 et 57 personnes à El Hierro. La troisième pirogue avait à son bord 119 personnes dont 19 mineurs et la suivante avait 10 personnes. La cinquième pirogue transportait 56 migrants dont 4 femmes, la sixième 111 personnes et le dernier convoi était de 205 personnes.

La marine intercepte une pirogue avec 128 migrants

Restons sur l’émigration clandestine pour dire que malgré l’arrivée massive de migrants sur les côtes espagnoles, la marine nationale sénégalaise continue d’intercepter des pirogues en direction de l’Espagne.

Le patrouilleur Walo de la Marine nationale sénégalaise a intercepté vendredi, au large de Potou, une pirogue avec 128 candidats à l’émigration irrégulière.

Au total, la Marine a interpellé plus 1000 migrants ces derniers temps.