Emigration irrégulière: 46 candidats interceptés par la police à Kaolack

Les forces de l’ordre du Commissariat central de Kaolack ont réussi à intercepter quarante-six (46) candidats à l’émigration irrégulière. Ces migrants étaient originaires de la zone de Missirah et de Koussanar dans la région de Tambacounda.

Dans la nuit de lundi à mardi, les forces de l’ordre du Commissariat central de Kaolack ont réussi à intercepter quarante-six (46) candidats à l’émigration irrégulière, a déclaré le Commissaire Aliou Bâ, chef du Service régional de la sécurité publique. Ces individus, âgés entre 12 et 35 ans, étaient à bord d’un véhicule de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye » et ont été appréhendés à l’entrée de la commune de Kaolack sur la route de Kaffrine aux environs de 23h45.

Ces individus, âgés entre 12 et 35 ans, étaient à bord d’un véhicule de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye » et ont été appréhendés à l’entrée de la commune de Kaolack sur la route de Kaffrine aux environs de 23h45. Les migrants, originaires de la zone de Missirah et de Koussanar dans la région de Tambacounda, avaient pour destination Joal-Fadiouth, d’où ils prévoyaient de partir pour l’Europe.

Le Commissaire central a souligné que, lors de leur interpellation, aucun des candidats ne possédait de document d’identification. Chacun d’eux transportait une sacoche contenant des biscuits, destinés à leur servir d’alimentation pendant le voyage.

Actuellement, des enquêtes sont en cours pour retrouver les convoyeurs responsables de cette tentative d’émigration irrégulière, relate Le Quotidien.