Emigration clandestine : Les rapports dévoilent des chiffres alarmantes

C’est plusieurs milliers de personnes qui ont péri sur les routes de l’Emigration clandestine reliant le Sénégal à l’Europe. Les chiffres divulgués par «Caminando Fronteras» sont terribles.

En 2023, la route de l’atlantique qui relie le Sénégal aux îles Canaries a été le théâtre de terribles atteintes au droit à la vie « des personnes fuyant l’instabilité sociale et politique du pays », a indiqué « Caminando fronteras » dans son rapport 2023. Sur cette seule partie de la route migratoire atlantique, les victimes se comptent par milliers, informe l’organisation qui lutte pour les droits des migrants.

En effet, pour l’année 2023, elle renseigne avoir recensé 55 tragédies ayant fait 3.176 victimes. « Dans cette région, le contexte est si difficile que des milliers de personnes ont été expulsées du pays. C’est pourquoi notre organisation a réalisé une étude spécifique et approfondie de la situation de la route migratoire depuis le Sénégal », indique « Caminando Fronteras ».

Rappelons que le ministre de l’Intérieur avait fait savoir que pour l’année 2021, cinq pirogues ayant quitté les côtes sénégalaises sont arrivées aux Îles Canaries. « Soit une baisse de 85% par rapport à l’année 2020″, a-t-il relevé à ce propos. Il s’agira ainsi à travers la SNLMI, de conforter cette tendance drastiquement à la baisse en s’attaquant, selon, lui aux causes économiques et celles non économiques.

La validation de la SNLMI se tient dans un contexte de recrudescence du phénomène « Barça ou barsakh » ( Barcelone ou la mort, en langue locale) par lequel des migrants clandestins tentent de rejoindre les Îles Canaries, depuis les côtes sénégalaises, en pirogue.

Au moins 30 morts ont été enregistrés ce mois dans deux chavirement de pirogues ayant tenté l’aventure. Des opérations de rapatriement de plus de 300 Sénégalais interceptés dans les eaux marocaines entamées mardi sont en cours.