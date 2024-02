Elimination du Sénégal: Kalidou Koulibaly appelle au calme, le départ d’Aliou Cissé réclamé

Eliminé lundi en huitième de finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 par la Côte d’Ivoire, à la séance des tirs au but (5-4, 1-1 après prolongations), le Sénégal ne pourra pas réaliser le doublé. Déçu de cette élimination, le capitaine et défenseur des « Lions », Kalidou Koulibaly indique que la douleur persiste toujours.

Via un message Intagram, le champion d’Afrique 2022 calme l’ardeur des supporters et promet que cette sélection nationale du Sénégal continuera à s’acharner au travail et apportera d’autres trophées.

Kalidou Koulibaly : « Cher Peuple Sénégalais 48 heures après notre élimination de cette Coupe d’Afrique des Nations, la douleur persiste. Nous sommes tous, très déçus d’être éliminés à ce stade de la compétition. Toutes les espérances fondées sur notre sélection, afin de conserver ce titre de champions d’Afrique, se sont écroulées après cette défaite contre le pays hôte, la Côte d’Ivoire. Nous avons senti tout l’amour que vous nous avez donné, et les prières que vous avez faites pour nous durant la compétition. C’est aussi la raison pour laquelle nous tenons à vous dire MERCI du fond du cœur. » Merci pour votre soutien indéfectible et infaillible. Nous vous promettons que cette sélection nationale du Sénégal continuera à s’acharner au travail et fera tout pour vous rendre tout cet amour et ses prières que vous nous avez donné.

Après l’élimination du Sénégal en huitième de finale de la CAN, les supporters semblent partagés concernant l’avenir d’Aliou Cissé. Doit-il être maintenu ou le temps est-il venu de le remplacer ? « La question de savoir si le moment est venu pour Aliou Cissé de partir incombe à l’instance qui gère le football sénégalais, la FSF. S’ils sont satisfaits de ce que réalise Aliou Cissé à la tête de l’équipe et de son bilan, ils peuvent le garder », dit-il dans un premier temps.

Toutefois, peu importe la décision de Aliou Cissé et de la FSF, Mohamed Ghandour, en bon analyste sportif, constate quelques limites tactiques chez le sélectionneur national. « Même si Aliou Cissé est maintenu à la tête de l’équipe, nous, en tant que journalistes et analystes, nous faisons nos constats. Et ce que j’ai constaté est qu’il ne parvient pas à résoudre certaines équations qui lui sont posées. J’avais tiré la sonnette d’alarme depuis le match face au Togo, puis le match de préparation face au Niger qui a été très poussif, même si c’était compréhensif car les joueurs ne voulaient pas se blesser”, observe-t-il.