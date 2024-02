Elections Présidentielles: Manœuvres au sommet de l’Etat!

Le malaise est palpable partout. Les sénégalais ont reçu de plein fouet les affres des mots sortis de la bouche d’un président de la République qui dit exactement le contraire de ce qu’il avait annoncé : organiser les élections et partir. Il annonce la prise d’un nouveau décret qui abroge celui qui convoquait le collège électoral. Une façon subtile de nous dire qu’il reportait l’élection présidentielle. Un report de surcroît sine die. Pis, il renvoie la balle à l’Assemblée nationale.

Là aussi, comme pour la mise en place de la Commission d’enquête parlementaire, il laisse l’initiative au Parti démocratique sénégalais (Pds). Il s’agit de filer la patate chaude au Parlement pour qu’une loi soit votée afin de dire aux sénégalais que l’élection présidentielle a été reportée. Ce que Macky n’a pas osé dire. Une loi, ça fait bonne impression.

Pourtant, les sachants savent que l’article 103 de la Constitution du Sénégal rend intangible la durée du mandat du Président de la République. C’est dire, en termes clairs, que la durée ne saurait être changée. On nous dira que l’article 52 de la Constitution donne au Président de la République des pouvoirs exceptionnels en cas de crise institutionnelle. Oui mais la crise dont on parle, nous semble avoir été plutôt créée. Elle n’existe pas de facto et de jure. C’est d’autant pourquoi Macky n’a nullement parlé de l’article 52. Une pudeur compréhensible.

Alors, question: Qu’est-ce qui va se passer? Eh bien, à partir du mois d’avril, Macky sera un Président de transition. Car, ce qui se passe a des allures de coup d’Etat institutionnel. Personne ne sait alors combien de temps durera la période de transition puisque le Président parle de dialogue politique qui ne peut intervenir que si la Commission d’enquête parlementaire a déposé ses conclusions. Or, ses députés ne vont pas se presser à se faire. Ce qui veut dire en clair que Macky sera encore là peut-être pour longtemps encore même si le Parlement fixe des limites à la transition.

Malheureusement, les manifestations commencent dans nos rues avec conséquences sur le ralentissement de nos activités et de notre économie. Or, nous pouvions nous passer de cette situation. Car, même si les droits de certains candidats ont été manifestement violés, il va de soi que le pouvoir constituant donne au Conseil constitutionnel des pouvoirs exclusifs dans la désignation des candidats devant compétir pour la présidentielle. A ce titre, les décisions du Conseil sont irréversibles fussent-elles discutables.

Malheureusement, le Président de la République, clef de voûte des institutions a cédé à la pression du Pds mais aussi de son propre camp dans une démarche qui cache mal ses soubassements politiques. Car, manifestement, certains candidats dérangent…

Assane Samb