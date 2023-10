Elections Présidentielle et législatives: Plus de 2,4 millions de Libériens se rendent aux urnes ce 10 octobre

Après des semaines de mobilisation, la campagne électorale s’est terminée le 8 octobre au Libéria. Les électeurs se rendront aux urnes mardi pour voter aux élections présidentielle et législatives.

19 candidats sont en lice pour remplacer le président George Weah, qui brigue un second mandat. Sur un marché du quartier de West Point à Monrovia, le coût de la vie et l’économie étaient les principales préoccupations. « Les affaires sont difficiles. Quand vous venez vendre, vous ne gagnez que votre pain quotidien. Si vous vendez toute la journée et que vous ne recevez que 2 000 LD (environ 10 dollars, ndlr), que ferez-vous pour vos enfants ? Rien. Les choses vont bien. ça devient de plus en plus dur. » affirme Kumba Fallah, vendeuse au marché de West Point

L’inflation devrait atteindre 8,2 % en raison de spéculations liées aux élections, selon le rapport Perspectives économiques en Afrique 2023 de la BAD. Quelque 2,4 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales.

Abraham Jalloh, chauffeur de tuk-tuk, qui travaille également dans le magasin de sa mère, ne fait pas confiance aux politiciens. « Ils viennent nous dire qu’ils vont apporter beaucoup de développement et tout, mais la plupart d’entre eux ne tiennent pas leurs promesses et ils nous déçoivent et en fin de compte, ils nous traitent de forte minorité. Alors nous prions simplement. à Dieu que nous ayons un bon leader, c’est tout, parce que la plupart d’entre eux mentent pour nous utiliser en disant qu’ils feront ceci et cela et qu’en fin de compte, lorsqu’ils sont élus, ils ne font rien. » declare le jeune homme.

Le président sortant George Weah, du parti CDC, brigue un second mandat de six ans. Joseph Boakai, du Parti de l’unité, qui a perdu au dernier tour de scrutin en 2017, est considéré comme son principal concurrent.

Les électeurs éliront également 73 députés et 15 sénateurs sur les 30 que compte le pays à la fin de leur mandat.