Élections de Représentativité Syndicale: Les premières tendances favorables à la CNTS, la CNTS/FC, L’UNSAS et la CSA 

Les élections de représentativité syndicale se sont bien déroulées, mardi. Selon l’inspecteur du travail Alioune Fall qui s’exprimait sur la question à travers la Rfm est revenu sur les premières tendances qui seraient favorables à la CNTS, la CNTS/FC, L’UNSAS et la CSA. D’autres centrales ont également fait une percée, et c’est le cas de la SNTS/FC-A, de la FGTS/B ou encore de l’UDTS. Il a aussi indiqué que le taux de participation variait entre 20 et 55%.

D'autres centrales ont également fait une percée, et c'est le cas de la SNTS/FC-A, de la FGTS/B ou encore de l'UDTS. Mais ces résultats peuvent changer à tout moment avec le reste des bureaux de vote. Le taux de participation varie entre 20 et 55% selon l'inspecteur du travail Alioune Fall qui s'exprimait sur les ondes de Rfm. « Ce que nous avons pu recevoir en termes de résultat donne des taux de participation qui vont de 55% à 30%. Ce qui est un taux appréciable compte tenu du fait qu'en 2017, on avait un taux qui tournait autour de 28 et 29%.

Maintenant, Dakar et Rufisque qui ont des bureaux de vote assez importants peuvent donner des résultats qui influencent la suite des choses en termes de taux de participation et d’autres résultats aussi », a dit l’inspecteur. Il ajoute que « là, nous sommes en train d’attendre les résultats des autres départements. Donc la suite, c’est une commission électorale nationale qui va être convoquée dans les jours à venir pour proclamer les résultats. Mais déjà, depuis hier et jusqu’à aujourd’hui, il ya des commissions qui se réunissent. Là où je vous parle, on est en train de m’envoyer les résultats de la commission électorale de Linguère et cela donne 38% de taux de participation qui est appréciable compte tenu de ce que nous avons l’habitude de voir. »

A l’en croire, la CNTS, la CNTS/FC, L’UNSAS et la CSA sont en tête du peloton: « maintenant de l’autre côté, il y’a d’autres centrales syndicales qui ont vu leurs résultats s’améliorer, comparé à ce que l’on a connu en 2017. Je peux donner l’exemple de la Cnts/Fc, de l’Udts ou bien de la Fgts/B. Donc, je pense qu’ils auront des résultats plus améliorés. Maintenant, il faut que l’on soit prudents parce que je pense qu’il ya des bureaux de vote assez intéressants qui doivent révéler leurs résultats et cela risque d’influencer la suite des choses. »

Les élections de représentativité se sont déroulées malgré quelques couacs notés dans certaines zones avec plus de 300 milles travailleurs répartis dans 1015 centres de vote.

