ELECTION PRÉSIDENTIELLE: Le mouvement « Forces Doxal Ci Deg » soutient Dethie Fall

Le patron du mouvement « Doxal Ci Deg », El Hadj Mbaye Niang va soutenir le candidat Dethie Fall. Il a fait son entrée politique hier et s’insurge contre l’emprisonnement des citoyens qui ne sont pas du camp présidentiel.

En perspectives de la Présidentielle de février prochain, les alliances commencent à faire forme. Ainsi, le patron du mouvement » Doxal Ci Deg » roule pour Dethie Fall.

Selon ElHadj Mbaye Niang, le Sénégal va vers un tournant décisif avec la Présidentielle de février prochain. « Notre mouvement s’est longuement concerté pour nous prononcer sur la situation actuelle politique. Nous avons organisé des activités comme le forum de l’emploi car un pays ne peut pas se développer sans que les jeunes n’aient pas de l’emploi. Nous misons sur des formations au bénéfice des jeunes.

Les femmes aussi ont leur place pour les appuyer par les financements à hauteur de 50 millions F CFA. Elles bénéficient de formation pour avoir de l’emploi et créer aussi des emplois », dit-il.

Et de poursuivre: » Notre mouvement a été créé pour faire de la politique autrement car promettre des choses en veille d’élection et ne pas les respecter n’est pas du tout responsable. J’ai commencé la politique très jeune mais par conviction. Depuis les dernières élections, les jeunes sont laissés pour compte.

Et la justice d’aujourd’hui est à revoir. Ceux qui sont pour l’Etat ne sont pas inquiétés tandis que d’autres sont en prison. Il ya le rapport Covid19 qui a épinglé des autorités mais jusque-là rien est fait. Nous faisons la politique par principe. Ceux qui utilisent l’argent du contribuable pour en faire autre chose ne mérite pas d’être réélu ». Il indique que la jeunesse ne doit pas continuer à vivre la même chose. « Tous ceux qui sont acteurs de ces méfaits n’auront pas notre soutien.

Leur donner notre pays pour 5 ans est impensable », martèle t-il. Il rappelle que le mouvement était avec Yewwi Askan wi lors des législatives et municipales et va continuer dans cette lancée. « Beaucoup de nos camarades sont emprisonnées comme le maire des Parcelles assainies. Nous soutenons Dethie Fall pour la Présidentielle de février prochain. Il pourra subvenir aux besoins de la population. Nous invitons tous à le soutenir », dit-il. Revenant sur ce choix, Elhadj Mbaye Niang soutient qu’il est nécessaire de rétablir l’État de droit et d’observer un changement radical. « Ces valeurs intrinsèques correspondent à celles du parti républicain pour le progrès », conclut-il.

NGOYA NDIAYE