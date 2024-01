Élection Présidentielle: La population met en garde les hommes politiques

Comme une tradition la population prend ses précautions à chaque élection surtout le plus important l’élection présidentielle qui fait objet de plusieurs sacrifices d’après la population rencontrée. A l’approche des élections présidentielles les sont beaucoup plus prudents aux enfants surtout avec ces agressions et les problèmes d’insécurité.

Au quartier de fasse les enfants sont à l’école mais leur mère reste à la maison en étant inquiète. Aicha Fall mère de famille essayer de se protéger elle et ses enfants avec ces élections présidentielles qui approchent : » À l’approche des élections nous ne sommes pas vraiment à l’aise car nous avons peur pour les enfants , comme chaque élection il y aura des sacrifice et personne n’est à l’abri du danger , tout ce que nous puissions faire c’est de conseillers à nos enfants de ne pas parler aux inconnus, d’éviter de prendre de l’argent donner par un inconnu et après les cours de rentrer directement à la maison .

Personne ne sait d’où viendra le danger. On espère juste que les hommes politiques éviterons les dommages collatéraux que nous sommes “ . Fatou Ndiaye qui est aussi mère de famille dit être préoccupé par les élections présidentielles qui approchent : “ Il est normal que les parents s’inquiète pour leurs enfants , tout est politique dans ce pays, les élections présidentielles vont affecté plusieurs domaines, l’éducation les élèves seront perturber car il risque de rester des jours sans aller à l’école moi par exemple je pense pas avoir la conscience tranquille si je les envoie à l’école je dis pas qu’ils n’iront pas à l’école mais si je sens un danger ce jour il vont rester à la maison.

Les agressions sont très courent ses derniers jours des personnes sont tués comme pas possible, la peine de mort n’est pas une solution mais la justice devrait être plus rigoureux avec ces agresseurs pour donner l’exemple aux autres “ . Birame Diop père de famille et retraité n’exclut pas la peine de mort : “ Maintenant les gens n’ont plus peur de tuer de sang , la génération actuelle est très différente des précédents les valeurs sont bafouiller et les traditions négliger , la peine de mort n’est certes pas la bonne solution mais je pense que si elle est appliquée beaucoup y penserons deux fois avant de vouloir tuer “ .

