Election Présidentielle en Décembre: Le président Diouf apporte un flagrant démenti

S’il ne s’agit pas d’un démenti, cela y ressemble fort bien. Le président Abdou Diouf à qui l’on attribue la paternité d’un document cosigné avec Wade le 11 février et rendu public le lendemain, a très vite réagi à travers une déclaration signée ce mardi 12 février, à Paris. Commentant l’actualité politique en cours au Sénégal, il s’est gardé de voter pour ou contre le report de la présidentielle et laisse au Conseil constitutionnel ses pleins pouvoirs tant pour le déroulé du calendrier électoral que pour la durée du mandat présidentiel .

Dans un communiqué qui leur est attribué, les Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade appelaient les sénégalais au calme, tout en regrettant la situation politique du pays. Dans leurs conclusions, les deux prédécesseurs de Macky Sall disaient appeler les acteurs politiques et la société civile à « des discussions franches et loyales ». Mais, un bout de phrase contenu dans ce communiqué a charrié un torrent de polémiques à leur encontre.

En effet, dans la note dont ils seraient les auteurs, Diouf et Wade semblaient cautionner la tenue de l’élection présidentielle à la date du 15 décembre, telle que préconisée par la révision constitutionnelle du 5 février dernier. Toutefois, hier mardi, le président Abdou Diouf a tenu à mettre la lumière sur ce fameux communiqué qu’il aurait signé avec Wade.

Depuis Paris, l’ancien secrétaire général du parti socialiste (Ps) a rendu publique une note qui semble bien plus authentique que la première. Dans cette déclaration, Abdou Diouf s’est certes abstenu d’authentifier le communiqué du 11 février, portant sa signature et celle de Wade. Cependant, sur la tenue du scrutin et la durée du mandat présidentiel, il a été on ne peut plus catégorique. « Je tiens à préciser afin qu’il n’y a aucune équivoque, que le Conseil constitutionnel que j’ai créé en 1992 reste le garant ultime de nos institutions et de notre démocratie », explique l’ancien président sénégalais.

Mieux, tranche Abdou Diouf : « C’est à lui et à lui seul de dire le droit et de prendre des décisions qui s’imposent à tous concernant le calendrier électoral et le respect de la durée du mandat présidentiel ». Appelant à une application « à la lettre » les dispositions de la Constitution, le président Diouf a également plaidé le respect des libertés publiques « acquises de haute lutte ».

EMN