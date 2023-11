On ne le dira jamais assez,la Coalition Aly Ngouye 2024 est à pieds d’oeuvre pour une victoire éclatante au soir du 25 février prochain date de la tenue de l’élection présidentielle.

En effet, tout est parti de l’œuvre de la dame Anta Ndao,qui a eu à décrocher le MDDG (Mouvement Diappo pour le Développement de Guingueneo) au profit de la Coalition Aly Ngouye 2024.

C’est acté, le Mouvement Diappo pour le développement de Guinguinéo ( MDDG) avec sa coordonnatrice Sokhna Mbene Mbaye a rejoint les rangs de la coalition Aly Ngouille 2024 ce jeudi 16 novembre 2023.

Pour rappel,ce ralliement de taille a été facilité par Anta Ndao, responsable de la coalition au Sénégal et dans la Diaspora.Selon Sokhna Mbene Mbaye ,en tant que femme politique et actrice de développement, elle a connu la coalition du président Aly Ngouille Ndiaye à travers sa camarade Anta Ndao.

Poursuivant , Sokhna Mbene Mbaye d’affirmer qu’elle a vu en la personne d’Aly Ngouye Ndiaye,<< un travailleur sérieux et discret, un leader dans le vrai sens du terme>>, c’est ce qui l’a motivée à rejoindre le président Aly Ngouye Ndiaye pour une victoire nette dans le département de Guinguinéo en 2024 a déclaré Sokhna Mbene Mbaye.

Vu la détermination et l’engagement du président Aly Ngouye, après les ralliements monstres qu’elle a pilotés dans le département de Kaffrine, Anta Ndao revient encore à la charge pour démontrer son ancrage total auprès du Président Aly Ngouille Ndiaye, candidat à la prochaine élection présidentielle de février 2024.

Entre autres fonctions occupées dans le pays , Aly Ngouye Ndiaye a été ministre de l’energie, des mines et de l’Industrie ensuite ministre de l’Interieur et de la sécurité publique avant d’occuper tout dernièrement le département du ministère de l’Agriculture, de l’équipement et de la souveraineté alimentaire. Calme et tempéré, il est apprécié dans des cités religieuses et on voit en lui un homme qui pourra réconcilier les sénégalais entre eux une fois élu Président de la République du Sénégal d’après certains de ses militants et sympathisants rencontrés sur place.

Rappelons qu’en plus de son expérience gouvernementale, Aly Ngouye Ndiaye a une solide formation académique et une expérience professionnelle très riche à en croire toujours ses partisans.En effet, il est sorti major de la promotion de 1988 de l’Ecole Polytechnique de Thiès à l’âge de 24 ans, Aly Ngouye Ndiaye a aussi occupé les fonctions de chargé de projet à la Banque de l’Habitat du Sénégal ( BHS) avant de voyager aux États-Unis à l’Institut de Technologie de l’Illinois à Chicago où il a obtenu un MBA en finances et de recherche opérationnelle.

Très à cheval sur les principes, Aly Ngouye Ndiaye a promis de restaurer l’Etat de droit. << Je suis le candidat de la Justice, de l’équité et du sens du devoir. J’en appelle à toutes et à tous nos compatriotes pour un rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la nation sénégalaise : valeurs de paix, de solidarité, de fraternité humaine et de cohésion sociale, en lieu et place du déchainement violent de la polémique et des controverses que connait aujourd’hui notre pays et qui nuisent à son épanouissement, à son développement ainsi qu’à son image de marque » a-t-il soutenu.

Le moins que l’on puisse dire à un peu plus de trois de l’élection présidentielle du 25 février prochain,la Coalition Aly Ngouye 2024 est en train de faire des pieds et des mains pour sortir victorieuse du scrutin présidentiel prévu en 2024.

Samba khary Ndiaye Linguere