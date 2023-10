Élection présidentielle: Aly Ngouye Ndiaye officialise sa candidature et s’engage à accompagner tous les secteurs pour un Sénégal rayonnant.

C’est acté maintenant, l’ex ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire Aly Ngouye Ndiaye a déclaré hier à Dakar sa candidature pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.En effet, c’est devant une foule immense suite à une très forte mobilisation de ses militants et sympathisants venus de tous les horizons du pays et ceux de la diaspora qu’Aly Ngouye Ndiaye a officialisé sa candidature concernant le scrutin présidentiel de 2024.Autre que ses militants, il faudra noter la présence de ses alliés qui ont donné la coalition Aly Ngouye 2024 qui ont porté la candidature d’Aly Ngouye Ndiaye.

Le moins que l’on puisse dire ,selon les participants à la manifestation, la date de ce samedi 07 octobre 2023 restera à jamais une journée historique consacrant à la déclaration de la candidature d’Aly Ngouye Ndiaye à l’élection présidentielle de 2024.. Dans son discours le désormais candidat à la présidentielle de 2024 ,Aly Ngouye Ndiaye a remercié tous ses compatriotes d’ici et d’ailleurs, ses partisans et sympathisants pour leur déplacement massif assister à la manifestation.

Poursuivant le maire de Linguere de dire que c’est la première fois dans l’histoire politique du Sénégal un président sortant organise l’élection présidentielle sans y participer. Dans la même foulée, Aly Ngouye Ndiaye d’affirmer que c’est suffisant que chaque électeur a le privilège de choisir un candidat, mieux que chaque Sénégalais s’il a préféré de se présenter comme candidat de le faire fulmine t-il.

Dans son allocution, le candidat Aly Ngouye Ndiaye, une fois élu, promet de résoudre les préoccupations, les attentes, les besoins des Sénégalais. Selon le premier magistrat de la ville de Linguere, lui il est au service de tous les Sénégalais d’où il est favorable à une obéissance massive, une mobilisation positive de tous pour un lendemain meilleur (,le Sénégal).

A la tête du pays, Aly Ngouye Ndiaye de soutenir qu’il sera un président des plus démunis aux plus nantis donc de toutes les couches sociales, toutes les ethnies, toutes les religions seront prises en compte pour un Sénégal rayonnant. Convoquant le Savant Cheikh Anta Diop, Aly Ngouye Ndiaye << La sécurité précède le développement>>,la sécurité civile dans le pays et dans la sous région font partie de son programme d’où vivre dignement en paix ne sera pas laissé en rade a t-il clamé.

La sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, la santé, le bien être social figurent en bonne place dans son agenda rapporte Aly Ngouye Ndiaye. Egalement une politique audacieuse pour sortir les jeunes de la dépendance extérieure sera au cœur des projets d’Aly Ngouye Ndiaye à l’en croire. Revenant sur le pourquoi il veut briguer le suffrage universel des Sénégalais, Aly Ngouye Ndiaye de répondre<< je le fais par devoir de servir mon pays>>. Selon toujours l’édile de Linguere, s’il devient le locataire du Palais de la République, il sera le président d’un Sénégal réconcilié, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion sociale.

D’après le candidat Aly Ngouye Ndiaye il urge à bâtir un socle nouveau marqué par un renouveau salutaire pour tous. Dans l’avenir, Aly Ngouye Ndiaye promet avec la coalition Aly Ngouye 2024 de rencontrer son peuple (le Sénégal) afin d’accueillir leurs préoccupations pour ensuite les transformer en réalité.

Selon le candidat de la coalition Aly Ngouye 2024,il se bat en politique pour le progrès et la justice sociale, rompre avec la gabegie, l’arrogance, le népotisme ,le non respect des symboles de la République.

En clair, dans sa communication Aly Ngouye Ndiaye, compte redonner de l’espoir à la jeunesse du Sénégal, l’esprit de conquête. Conscient des problèmes de sa jeunesse Aly Ngouye Ndiaye <<Je suis le candidat de l’emploi, je veux mettre fin au chômage endémique de ces derniers.

Les secteurs de l’agriculture ,de l’élevage ,de la pêche, l’entrepreneuriat, l’industrie, l’éducation et la formation, l’enseignement religieux, l’équité, le sens du devoir, renforcer l’indépendance de la justice seront tenus en compte. Le moins que l’on puisse dire, eu égard la forte mobilisation de ses militants et sympathisants, des participants à la manifestation sont animés par un sentiment de victoire au candidat Aly Ngouye Ndiaye au soir du dimanche 25 février 2024.

Samba khary Ndiaye Linguere