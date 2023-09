Election Présidentielle 2024: La RAMPE initie une tournée nationale

Le leader de la rencontre des acteurs et mouvements pour l’émergence (RAMPE) annonce une tournée nationale de novembre à Janvier 2024. Le coordonnateur national de la rampe Hamady Dieng s’est félicité du choix porté sur Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar.

La rencontre des acteurs et mouvements pour l’émergence (RAMPE) prépare la campagne électorale pour la présidentielle de 2024. Dans un communiqué, Hamady Dieng décline son plan d’action. Il s’agit d’une panoplie d’actions politique et organisationnelle dont la tenue d’un rassemblement d’envergure nationale en mi-octobre 2023 et une tournée nationale de novembre à Janvier 2024.

Cette structure affiliée à l’APR a fait le bilan de la gestion de Macky Sall, 12 ans à la tête de la magistrature. « Le YONNU YOKKUTE a permis une adhésion de nos compatriotes autour du leadership du Président SALL et l’accès au pouvoir en 2012. Il sera relayé par le PSE dont les objectifs par étape sont réalisés à travers la consolidation de l’Etat de droit dans un environnement sous régional, régional et mondial marqué par des défis liés à la vulnérabilité des Etats, africains notamment.

Aussi, le PSE et autres programmes et projets dérivés, auraient-ils permis sous l’égide du Président SALL la mise en route d’actions visant la transformation structurelle de notre économie avec des infrastructures et une stratégie de développement des secteurs de la production agricole et pastorale entre autres », lit-on dans le communiqué. Et d’ajouter: « Ce projet d’envergure national et international prend forme progressivement et requiert un soutien des Sénégalais d’ici et de la Diaspora. Consécutivement à cette demande, des Hommes et Femmes de valeurs ont initiés la Rencontre des Acteurs et Mouvements Pour l’Emergence (RAMPE) aux fins d’impulser la Vision du Présent SALL et de soutenir son Action qui participent à l’échafaudage de la société de l’émergence portant par devers elle l’équité tant sociale que territoriale et économique ».

De l’avis de la RAMPE, au terme des deux mandats, Le Président Macky Sall a une nouvelle fois fait montre de l’exemplarité de son Leadership en gratifiant aux Sénégalais et au Sénégal d’une conformité à sa doctrine par rapport au pouvoir. « Ainsi, sa décision de non candidature à l’élection présidentielle du 25 Février 2024, est-elle une marque indélébile dans l’Histoire du Sénégal et de l’Afrique tout entière. Les psalmodies en son endroit venant de tous les coins du monde l’attestent aisément », renchérit-elle.

La RAMPE renouvelle son soutien à cette position du Président et s’engage aussi à apporter sa contribution politique et surtout électorale pour le succès du choix présidentielle portant sur la candidature de Monsieur Amadou Ba aux fins de poursuivre et d’accentuer les innovations entamées pour le Cap 2035. Elle réaffirme son ancrage dans le choix du Président et exprime son engagement à faire prévaloir ce futur du Sénégal.

LA RAMPE porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale de sa mutation dénominative en Rampe/les Mackystes, pour rendre hommage au Président SALL et ce faisant, préserver les valeurs tant personnelles qu’institutionnelles qu’il a imprimé sur le Sénégal.

NGOYA NDIAYE