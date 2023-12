Le Conseil National de l’Entreprenariat (CNE) installé hier mardi encourage l’industrialisation. Des entrepreneurs souhaitent, notamment, l’élargissement de la commande publique pour un secteur privé fort et attractif. Le gouvernement appelle, ainsi, les acteurs à exploiter d’autres ressources dont dispose le pays. Selon le co-fondateur et président Mohamed El Bachir Niang, le secteur privé aura plus d’impact sur l’économie du pays.

« Si vous prenez la base de nos membres, 95% n’ont jamais travaillé avec l’Etat, donc ils sont déjà autonomes financièrement, mais c’est l’Etat qui crée des champions. Quand vous allez au Nigeria, vois avez Dangoté, c’est Obassanjo qui l’a créé, vous avez UBA, c’est le président qui la crée. Donc il faut que l’Etat aujourd’hui soit un Etat entrepreneur.

Pas de manière directe mais en leur demandant des Co traits, on peut créer des champions qui vont permettre d’embaucher plus de personnes, plus de femmes, plus de jeunes», a déclaré en substance le co-fondateur et président du CNE, Mohamed El Bachir Niang. Selon le Ministre du Commerce en charge des Pme, lors de l’installation du Conseil National de l’Entreprenariat (CNE), l’Etat du Sénégal est en phase, mais il invite les entrepreneurs à aller au-delà de la commande publique. « Je ne voudrais pas que les entrepreneurs sénégalais aussi limitent leurs ambitions juste sur la commande publique.

Le Sénégal, c’est un PIB très élevé avec une consommation très forte. Donc, il y’a plusieurs points sur lesquels on les attend, je ne voudrais pas que le débat se limite à la commande publique », fait-il savoir. 2700 milliards de francs Cfa sont prévus en 2024 pour la commande publique.

Sur la même lancée il a assuré que l’Etat accompagnera le Conseil national de l’entreprenariat surtout les TPE et les PME, ce sont des entités qu’il faut appuyer, les aider à grandir et aussi à gagner plus de parts de marché que cela soit dans la commande publique, que cela soit aussi sur le marché des biens et services.

MADA NDIAYE