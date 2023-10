El Hadji Malick Guèye : »J’invite les sénégalais à ne pas se tromper de choix, Idy est le candidat idéal… »

A Kaolack, El Hadji Malick Guèye continue de creuser son sillon pour le candidat du parti Rewmi. Recevant, ce week-end, une centaine de jeunes venus de Yewwi Askan-Wi, des ouvriers et jeunes « Jakartmen »,le Conseiller spécial du Président de la République a, ainsi, invité les citoyens sénégalais à ne pas se tromper de choix en 2024: »La Présidentielle s’approche a grands pas et on est en plein dans la campagne. L’on a renregistré , à ce jour, plus de 126 candidats. Ce qui est un record historique. Je

pense qu’il ya des candidats fantoches, pas serieux. Ils prennent le Sénégal comme un jouet. A l’attention des électeurs, je leur demande de bien choisir le candidat de l’espoir, l’homme idéal , le choix judicieux : monsieur Idrissa Seck. A ce stade, il est le seul capable de faite bouger les lignes et de replacer notre cher pays sur la rampe de l’émergence », lance l’ancien député libéral originaire de Lat Mingué.

J’aime ça : J’aime chargement…