Effectivité de leurs revendications: Allons- nous vers une grève des agents de l’administration ?

À l’issue de leur rencontre avec le Premier ministre le mardi 6 février 2024, le Collectif interministériel des agents de l’Administration se désole du fait que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte par le gouvernement du Sénégal. La satisfaction de la plateforme revendicative, notamment les indemnités des agents de l’administration, n’est plus négociable. C’est la conviction du secrétaire général de l’intersyndicale du collectif des agents de l’administration, Oumar Dramé qui menace d’ailleurs de passer à la vitesse supérieure dans leur combat. Ils attendent la date pour l’effectivité de leurs indemnités. Sans quoi, menace-t-il.

C’est toute l’administration qui va aller en grève générale la semaine prochaine et d’autres actions comme la marche, un sit-in devant le ministère des Finances sont prévus. A l’en croire, le Premier ministre avait pris bonne note et a donné des instructions au ministre des Finances et du Budget pour qu’il lui fasse une estimation budgétaire de leurs revendications, car générant une incidence financière. Mais à leur grande surprise, lors de leur rencontre, les autorités ont évoqué la question de l’indemnité de logement, en l’assimilant avec l’indemnité spéciale complémentaire que le gouvernement avait allouée à tous les fonctionnaires de l’administration en 2022.

Omar Dramé rappelle que sur les 175 000 agents émargeant dans le budget de l’État, les 157 000 disposent d’une indemnité de logement, en plus de la revalorisation salariale. À titre d’exemple, poursuit-il, l’indemnité de logement qui est attribuée à certains corps est comprise entre 50 000 F et 1 000 000 F. «Comme l’a si bien dit le ministre des Finances, les augmentations varient de 80 000 à 300 000 F CFA, de la hiérarchie C à la hiérarchie A1. Si l’indemnité de logement, qui est de 100 000 F CFA, était prise en compte dans l’indemnité spéciale, pour être raisonnable, ceux de la hiérarchie C qui ont une augmentation de 80 000 F CFA doivent se retrouver avec 180 000 F CFA ; ceux de la hiérarchie B4 qui ont 100 000 auront 200 000 F CFA et ceux de la hiérarchie B1 qui ont 150 000 à 250 000 F CAF et les hiérarchies A2 qui ont 250 000 doivent avoir 350 000 F CFA, les hiérarchies A1 qui ont 300 000 auront 400 000 F CFA », révèlent-ils.