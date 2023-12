Diplomatie: La coopération entre le Sénégal et la France au menu des échanges entre Amadou BA et Élisabeth BORNE

Dans le cadre de la réunion de suivi de la 5e édition du Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, le Premier Ministre du Sénégal, Amadou BA et Madame Élisabeth BORNE, Première Ministre de la France se sont entretenus ce jeudi 7 décembre 2023 à Paris, Cet entretien bilatéral a été un fort moment d’échange sur la feuille de route du dernier séminaire tenu le 8 décembre dernier en vue de consolider le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et la France.

Le Premier Ministre du Sénégal, Amadou BA et Madame Élisabeth BORNE, Première Ministre de la France se sont entretenus ce jeudi. Les deux parties ont salué le niveau stratégique de cette coopération entre le Sénégal et la France avec de belles perspectives sur le plan économique, sécuritaire, non sans relever l’intensification de la coopération sportive, dans la perspective des jeux olympiques (JO) de 2024 à Paris et des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2026 à Dakar.

Sur le plan bilatéral, les deux autorités ont vivement salué la qualité et le dynamisme de la coopération entre les deux pays et la volonté forte, constamment réaffirmée, des deux Chefs d’Etat de consolider les relations multiséculaires d’amitié et de fraternité entre les Gouvernements et les Peuples sénégalais et français.

Sur ce plusieurs mécanismes soutiennent la coopération entre les deux pays par le biais l’Agence Française de Développement (AFD) dont les financements portent sur divers projets dans des secteurs prioritaires comme l’agriculture, l’hydraulique, la santé, l’énergie, l’éducation, le sport, l’habitat, les infrastructures routières et ferroviaires et le développement rural, etc. Au titre des investissements stratégiques de l’Etat du Sénégal, dans le secteur des infrastructures structurantes, le Premier Ministre du Sénégal, est revenu sur la mise en œuvre de la deuxième phase du Train Express Régional (TER).

Pour rappel, le Sénégal a signé avec la France 56 conventions de financement pour un montant total de 2,35 milliards d’euros soit, 1 541,4 milliards de FCFA , le 30 novembre 2023 passé. A ce propos, les objectifs de développement et de diversification des formations sont maintenus dans le but de former plus de 1 000 étudiants dans 25 formations (près de la moitié au niveau master, avec pour dominantes le numérique, l’ingénierie, l’agriculture et la santé), tout en répondant aux besoins économiques, et en favorisant la professionnalisation et l’employabilité des jeunes.

Évoquant la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal, Amadou BA est revenu sur la pertinence de la démarche sénégalaise soutenue par un financement de l’AFD visant accompagner sa mise en œuvre à travers trois interventions d’un montant global de 100 millions d’euros sur les trois ans (2023-2025). Concernant la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 2026 à Dakar, il a salué l’état de la coopération sportive marquée notamment par un financement de l’Agence française de développement (AFD) pour un montant de 15 millions d’euros.

Les deux Chefs de Gouvernement ont souligné l’importance de s’accorder autour de stratégies prospectives notamment, pour la migration légale, la migration de la main d’œuvre et les programmes d’échanges. A l’occasion de cette rencontre, les perspectives à court terme de la coopération avec la France ont été abordées avec un focus sur le projet de résilience des écosystèmes du Ferlo (PREFERLO) et le projet de construction de l’autoroute Dakar – Tivaouane – Saint Louis. Mais aussi le suivi du Programme d’appui Budgétaire de l’AFD « pour la stabilisation Macroéconomique » du Sénégal de 150 Millions d’euros, soit 98,4 milliards FCFA approuvé en juillet 2023 et destiné à soutenir le Programme économique et financier appuyé par le FMI.

Pour rappel, lors de la réunion du groupe consultatif pour le Sénégal de Paris en décembre 2018, une enveloppe de 1,5 milliards d’euros, soit 984 milliards de FCFA avait été annoncée par la France en termes de nouveaux engagements pour l’appui au financement du deuxième Plan d’Actions Prioritaires (PAP2) du PSE (2019-2023). Malgré la conjoncture mondiale, le Sénégal engage l’année 2024 sous de bonnes auspices, avec un budget de 7003,6 milliards de FCFA, soit presque le triple du budget de 2012, date d’accession du Président Macky SALL à la magistrature suprême.

L’année 2024 verra également le démarrage de l’exploitation du pétrole et du gaz, avec un fort impact attendu sur des secteurs tels que l’énergie et sur la croissance économique.