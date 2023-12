Diamniadio : le marché d’intérêt national reçoit désormais les gros porteurs de fruits et légumes

Dakar qui devrait se passer de près de 200 gros porteurs, camions de fruits et de légumes. Ce n’est pas une fiction. C’est le résultat d’un accord trouvé entre le gouverneur de Dakar El Hassan Sall et la directrice générale du Marché d’intérêt national et la Gare des Gros porteurs de Diamnadio Mme Fatoumata Niang Ba. La mesure entre en vigueur le 01 janvier 2024. A travers un communiqué de presse, le gouverneur de Dakar indique que dans le cadre de la mise en service de la Gare des gros porteurs de Diamnadio, il a été tenu une séance de travail le jeudi 21 décembre avec les autorités de la Société d’exploitation du Marché d’intérêt national et de la Gare des gros porteurs (SEMIG) en présence des représentants des transporteurs, des commerçants, des exploitants agricoles et autres acteurs. « A l’issue de la rencontre, il a été retenu, entre autres mesures que les gros porteurs, transportant des légumes et fruits en provenance de l’intérieur du pays ou de l’étranger pour ravitailler les différents marchés de Dakar devront désormais décharger leurs produits au Marché d’intérêt national de Diamnadio. La mise en service de la Gare des gros porteurs leur offrant un site de stationnement adéquat » écrit le gouverneur de Dakar Al Hassan Sall. Selon ce dernier, cette mesure va faire jouer au Marché d’intérêt national son véritable rôle, contribuer au décongestionnement des artères de Dakar et un contrôle sanitaire de ces produits de grande consommation par le Laboratoire national d’analyse et de contrôle (Lanac)