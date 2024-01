DIAMAGUENE SICAP MBAO: Plus de places dans le cimetière, les populations réclament sa fermeture

Enterrer leurs morts est devenu chose impossible dans la commune de Diamaguene Sicap Mbao. Pour l’heure, les populations superposent les défunts afin de les mettre sous terre. Un fait qui reste une pilule amère. Elles réclament l’érection d’un autre cimetière dans la forêt classée de Mbao pour honorer leurs morts.

Le rétrécissement des réserves foncières dans des zones à forte concentration humaine rend problématique la disponibilité d’espaces devant permettre l’extension des cimetières déjà existants ou la création de nouveaux.

La ville de Pikine reste confrontée à cette problématique. Un collectif avait été mis sur pied pour réclamer son extension.

Les cimetières municipaux musulmans situés dans la Commune de Pikine Ouest et en face de la Commune de Pikine Nord étaient le principal lieu d’enterrement bien qu’il en existait d’autres situés dans des villages traditionnels de Thiaroye Sur Mer, Thiaroye Gare, Yeumbeul, Boune, Malika, Mbao et Keur Massar et des quartiers comme Diamaguène et Sam Sam. Ces cimetières ont atteint, dans leur quasi-totalité, leurs limites objectives en termes d’absorption de nouveaux enterrements, eu égard à l’indisponibilité de réserves foncières et à l’accroissement démographique exponentiel observé dans la localité.

Dans la commune de Diamaguene Sicap Mbao les populations ont d’énormes difficultés pour enterrer leurs morts, faute de places disponibles dans le cimetière qui ne peut plus contenir de morts. Le constat est effectif lors d’une journée de désherbage. En effet, l’on se croirait dans une forêt et un fleuve à l’intérieur tellement il y’ avait des herbes et de l’eau.

Une eau boueuse et noirâtre, nauséabonde que les jeunes ont tenté d’enlever. Des briques en guise de reconnaissance de tombes éparpillées, le problème d’espace est une réalité. Des tombes mises côte à côte, impossible de circuler en interne. D’aucuns ont peiné pour avoir un espace où poser le pied, d’autres n’ont pu trouver celles de leurs proches. Selon l’un des membres du collectif, dans cette commune, malgré les moult manifestations pour interpeller les autorités, les enterrements se succèdent. « Mais quand même, il nous faut un autre espace. Ce cimetière ne peut plus contenir les morts. Ici, on superpose les morts. Ce qui n’est pas digne. Les morts doivent être honorés mais nous n’avons pas le choix. Nous sommes obligés de le faire.

Consécutivement au boom démographique provenant de la création et de l’extension de nouveaux quartiers périphériques ceinturant la commune, le problème d’espace est entier. « Nous en avons ras-le-bol. Nous demandons à Macky Sall de nous aider. Il n’est plus possible d’enterrer nos morts. C’est de sa responsabilité car il ne doit pas laisser les fils de ce pays dans une situation pareille » a ajouté Ibrahima Sall.

D’autres ont mis en garde car disent-ils « des familles ont décidé de ne plus enterrer leurs morts ici. Nous avons demandé à ce qu’un espace soit érigé dans la forêt classée de mbao pour que nos morts y soient enterrés. Nous en avons besoin. Il ne s’agira plus pour la commune d’en disposer mais ce sera pour tout le département de Pikine. »

MOMAR CISSE