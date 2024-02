Dialogue Politique : Alioune Tine exige la libération de Ousmane Sonko et tous les ‘détenus politiques. 

Dans une interview sur France 24, le fondateur de l’Afrikajom Center Alioune Tine, a lancé un appel au président sénégalais Macky Sall pour la libération des opposants politiques emprisonnés. Parmi ces derniers, Ousmane Sonko est particulièrement mentionné.

Alioune Tine insiste sur la libération des opposants politiques. Selon lui, on est dans un moment cruciale pour entamer un dialogue constructif et pacifique, nécessaire à la réconciliation nationale.

Dans un interview accordé à nos confrères de France 24, Alioune Tine a souligné l’importance de créer « des conditions objectives, subjectives et politiques » favorables à un dialogue ouvert et inclusif. Il a exprimé son opinion en ces termes : « Il faut créer des conditions… qui permettent le dialogue et ces conditions sont la libération de Sonko, la libération de Diomaye, la libération de tous les détenus politiques qui participent effectivement au dialogue de façon libre ». Et ce dernier considère que sans la participation de ces figures de l’opposition, un véritable dialogue inclusif et sincère reste inatteignable.

Concernant le report des élections, l’expert auprès des Nations unies condamne fermement en le qualifiant de facteur d’incertitude et d’isolement pour le président Macky Sall, tant sur la scène nationale qu’internationale. Il déclare que cette décision a malheureusement rapproché le Sénégal de pays ayant connu des prolongations controversées de mandats présidentiels, souvent au détriment de la stabilité démocratique.