Dialogue national, report de la Présidentielle : La position tranchée de Hadjibou Soumaré

Ce samedi, le président Macky Sall a acté le report de l’élection présidentielle. Hadjibou Soumaré, qui fut un candidat recalé, a réagi. Il a donné son opinion sur le dialogue annoncé par le président Macky Sall.

L’ex-Pm aborde les risques inhérents à cette situation et lance un appel à la sérénité. Dans ses propos, il souligne le rôle de la politique dans notre pays, mettant en garde contre le danger de laisser la haine s’installer dans nos cœurs si nous n’y prenons pas garde. Il exprime son souhait de préserver l’unité et la paix au sein de la société.

Évoquant son expérience passée, il mentionne que les questions liées à la paix et à la sécurité ont toujours été au cœur des débats. Il affirme avoir été l’un des acteurs initiants, sous la direction du chef de l’État, dans les efforts visant à préserver la paix et la sécurité et à anticiper d’éventuels problèmes au sein de notre société