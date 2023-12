Développement de la Casamance : Le PDEC injecte 26 milliards FCfa

Le ministre des Collectivités territoriales, de l’aménagement et du désenclavement Modou Diagne Fada a présidé hier, lundi 18 décembre, la réunion du second comité de pilotage du projet de développement économique de la Casamance (PDEC). D’un coût global de 26 milliards Fcfa, ce projet intervient dans 60 collectivités territoriales.

Le Projet de Développement Economique de la Casamance (PDEC) a organisé hier, lundi 18 décembre, à Dakar, son second Comité de pilotage L’objectif principal de cette réunion est d’examiner l’état d’avancement des activités de l’année 2023, le Plan de Travail ainsi que le Budget 2024. Le Pdec est la deuxième phase du projet pôle de développement de la Casamance qui avait démarré depuis 2014.

D’un coût globale de 26 Milliards Fcfa , le projet intervient dans 60 collectivités territoriales des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. « C’est un projet qui non seulement renforce la cohésion sociale au niveau des trois régions mais aussi renforce l’équité sociale et territoriale. Cela permet à des communes frontalières et enclavées de bénéficier de financements publics importants », a fait savoir le ministre des Collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires Modou Diagne Fada.

Selon lui, cela devrait permettre le retour des populations déplacées et les maintenir sur place avec des activités génératrices de revenus et avec des possibilités aussi d’accéder à d’autres zones par des pistes de production et d’autres réalisations qui sont prévues par le projet. Le coordonnateur du Pdec Youssouf Badji a pour sa part dressé le bilan des réalisations du projet durant l’année 2023 avant de procéder à l’examen du budget 2024.

Selon lui, 2023 a été une année de mise en place du schéma d’exécution. « Dans la première année, on a pu réactualiser des documents de planification notamment dans 17 collectivités territoriales qui étaient directement enrôlées, la sélection des 43 collectivités territoriales, et l’identification et la priorisation de sous-projets dans 17 collectivités territoriales. 32 sous projets ont été donc sélectionnés. Les dossiers de marchés sont en préparation et même certains marchés dans la région de Sédhiou ont été lancés pour la réalisation d’infrastructures scolaires et sanitaires », a-t-il listé.