Détenus politiques: Leurs familles exigent leur mise en liberté et prévoient une marche le 17 février

Les parents des individus détenus pour des “raisons politiques“ au Sénégal, se sont réunis au siège d’Amnesty International à Dakar, ce mercredi 14 février 2024, pour exiger la “libération immédiate et inconditionnelle“ de leurs fils. Ces personnes, touchées par les événements tragiques ayant conduit à l’incarcération de leurs proches, expriment un sentiment de “profonde injustice“, face à une détention prolongée qui s’étend sur plus de deux ans.

La détention de ces individus découle des manifestations violentes survenues dans le pays et leurs familles lancent désormais un appel au Président Macky Sall et soulignent l’urgence de cette libération et la nécessité de respecter les droits fondamentaux des “détenus politiques“.

Déterminées à faire entendre leur voix, ces familles ont annoncé leur intention d’organiser une marche à Dakar le 17 février prochain, qu’elle soit autorisée ou non par les autorités.

La présidente du collectif des familles des « détenus politiques » salue la volonté du chef de l’Etat de pacifier l’espace public dans la perspective du dialogue national. Lucie Sané espère la libération de tous les détenus politiques. Elle souhaite également que la sortie du Président Macky Sall ne soit pas un simple effet d’annonce.

Dans la mesure, où même ces arrestations ne devraient pas avoir lieu. La liberté d’une personne, d’un individu est primordiale. Ce n’est pas pour un oui ou un rien, ou sur des sautes d’humeur ou des calculs politiques qu’on doit priver les personnes intègres de leur liberté », a déclaré Lucie Sané, présidente du collectif des familles des détenus politiques.