Dernier jour prévu de la trêve entre Israël et le Hamas: Des appels pour la prolonger

Alors que les appels à la prolonger se multiplient, la trêve de quatre jours entre Israël et le Hamas doit prendre fin ce lundi. Le mouvement islamiste armé palestinien s’est dit favorable à une prolongation du cessez-le-feu, tout comme le chef de la diplomatie de l’Union européenne Josep Borrell, en vue de travailler sur une « solution politique » au conflit.

La trêve entre Israël et le Hamas qui a permis la libération d’otages, de prisonniers et une aide d’urgence dans la bande de Gaza, entre lundi dans sa quatrième et dernière journée, sur fond de pourparlers pour la prolonger. Dans la nuit de dimanche à lundi, le mouvement islamiste armé palestinien a affirmé dans un communiqué « chercher à prolonger la trêve au-delà de ses quatre jours ».

Le chef de la diplomatie de l’Union européenne Josep Borrell a appelé lundi à une prolongation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, en vue de travailler sur une « solution politique » au conflit. Le milliardaire et grand patron du réseau social X, Elon Musk, doit discuter lundi à Jérusalem avec le président israélien Isaac Herzog de la lutte en ligne contre l’antisémitisme, a indiqué la présidence.

Des experts de l’ONU veulent une enquête sur des crimes de guerre