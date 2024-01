Département de Fatick : Le Président du mouvement AP, Pape Samba Thiam au chevet des femmes pour une formation en entrepreneuriat

Le Mouvement Action Patriotique And Défar Thiaré, une très belle icône de Mouvement Politique qui ne cesse de trouver et de penser comment développer sa localité. Dès lors la culture de l’entrepreneuriat sur le terroir du Sine plus précisément dans la commune de Thiaré en est une solution. En effet, plus d’une centaine de femmes en provenance des 28 villages, qui composent la commune de Thiaré, n’ont pas raté l’occasion de bénéficier d’une formation gratuite en transformation agroalimentaire des produits locaux pour la contribution à l’autonomisation mais aussi de l’entrepreneuriat des femmes dans la commune de Thiaré.

Mes vives félicitations et encouragements à ce groupe de femmes dynamique, formé et accompagné par le Président du Mouvement Action Patriotique And Défar Thiaré Mr Pape Samba Thiam. Nous pouvons sans doute avouer que cette formation peut être un atout précieux pour le développement de notre localité. Avec vision ambitieuse, M.Pape Samba Thiam aspire à faire de la transformation des produits locaux un fructueux projet de développement.