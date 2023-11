Dénigrement de l’administration pénitentiaire : Falla Fleur édifiée le 6 novembre prochain

Ndeye Fatou Fall alias « Falla Fleur » a fait face au juge ce jeudi. Lors de son réquisitoire, le parquet a requis une peine de 6 mois dont 3 mois ferme. Elle est inculpée pour une deuxième fois dans une nouvelle procédure judiciaire. En effet, elle lui est reprochée la divulgation illégale de correspondances dénigrant l’Administration pénitentiaire.

A la barre , Ndeye Fatou Fall déclare : « On a failli être tuées à deux reprises, et les visites et appels nous étaient interdits. Le seul moyen que j’avais pour me libérer c’était d’écrire, c’était ma thérapie. J’ai écrit une note pour me libérer et non une correspondance. D’ailleurs je l’ai déchirée la nuit. Elles ont recollé ce brouillon pour dire que c’était une tentative de sortie irrégulière . Mr le Président, la feuille dama ko khoti damako bokhom c’était une poubelle et non une correspondance ».