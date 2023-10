Démissionnaire du groupe Parlementaire YAW: Abba Mbaye explique

Ce week-end, Taxawu et PASTEF, les deux formations majoritaires de Yewwi se sont disputées les postes du bureau de l’Institution qui leur sont dévolus. Alors que Taxawu reproche à PASTEF d’accaparer des postes, le président du groupe parlementaire, Birame Souley Diop réfute et parle plutôt de « souveraineté ». De son côté, Babacar Abba Mbaye de Taxawu Sénégal parle de « l’expression d’une grande irresponsabilité politique » quant au renoncement des députés de l’ex PASTEF.

Lors de l’élection du nouveau bureau de l’Assemblée nationale, un coup de tonnerre s’est produit : l’implosion du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi avec notamment les députés de Taxawu Sénégal qui quittent la coalition. Pour Babacar Abba Mbaye, député Taxawu, c’est inacceptable de renoncer à leur présence dans le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Ainsi, il déclare : « (…) C’est une démarche inélégante, discourtoise, mais nous avons fait fi de tout cela, nous sommes allés nous inscrire tous parce que pour nous Taxawu, ici il n’y a pas de Taxawu, il n’y a pas de PUR, il n’y a que des députés de Yewwi Askan Wi ». « Depuis le mois de septembre, Biram Souley Diop fait dans le dilettantisme, refuse de discuter avec nous, refuse de parler avec nous et refuse de nous rencontrer.

Au début du mois d’octobre, je l’ai relancé pour lui dire que Monsieur Diop je ne vous parle pas à vous en tant que responsable politique, je parle à vous en tant que président de groupe parlementaire, un groupe parlementaire composé d’hommes et de femmes qui sont d’égale dignité dont certains sont mieux formés que vous, plus âgés que vous, plus expérimentés que vous. Je pense que le respect recommande de répondre et de discuter avec les gens. Il n’a pas répondu jusqu’à hier soir (NDLR : vendredi soir) où par l’intermédiaire d’un député il a mis une note dans le groupe WhatsApp où il demandait à tous les députés qui souhaitaient rester dans le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi d’aller s‘inscrire », ajoute le parlementaire de Taxawu.

Selon toujours lui, aujourd’hui Taxawu Sénégal qui a des maires, qui a un parcours, qui a des députés, mérite d’avoir son groupe et d’avoir sa réflexion, PASTEF qui est un groupe politique avec un discours peut être plus radical, peut-être plus souverainiste, peut-être plus nationaliste avait le droit et le devoir d’avoir son groupe à l’Assemblée. « Ce qui vous dit que c’est stupide, mais si nous on sort du groupe ils perdent les postes donc ils nous ont pas privé de poste, ils ont privé Yewwi de poste, donc ce qui s’est fait est juste une méchanceté, une idiotie sans nom qui a fait que Yewwi va perdre toute son influence dans l’Assemblée».

Par ailleurs, Babacar Abba Mbaye rappelle que depuis quelques semaines le groupe parlementaire YAW travaille sans eux, malgré la générosité de Khalifa Sall, puisque « quand on a fondé ce groupe, puisque Barthélémy Dias était le candidat à la présidence de l’Assemblée, la présidence du groupe parlementaire a été cédée au parti PASTEF, mais mieux encore, Ousmane Sonko avait demandé à avoir un poste pour quelqu’un qui n’a pas fait la formation à l’école française, nous avions cédé le poste de vice-président du groupe parlementaire qui revenait à Taxawu à Cheikh Thioro Mbacké.

Lorsque certains partis ont voulu faire preuve de boulimie, le président Khalifa Sall avait demandé à ce qu’on soit généreux envers les autres partis d’où la présence du PRP comme président de commission, d’où la présence du parti de Habib Sy comme aussi président de commission », dit-il.

Mamadou Sow