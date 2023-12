Un blessé a été enregistré lors des heurts entre laveurs de véhicules et agents municipaux le mercredi 20 décembre 2023 au rond-point « Jet d’eau ». Ces derniers avaient effectué une descente au rond-point Jet d’eau pour libérer l’espace.

Injures, trouble à l’ordre public et menace de mort. Telles sont les infractions reprochées au nommé Youssou D., pris dans une bataille rangée entre laveurs de véhicules et agents municipaux le 20 décembre 2023. Ces derniers avaient investi le rond-point Jet d’eau afin de procéder à une opération de déguerpissement. Mais, les laveurs de voitures leur ont opposé une farouche résistance.

Au cours de la rixe, un travailleur de la mairie a été blessé, d’après son collègue Moussa Ndiaye S. qui a saisi le commissariat de Dieuppeul d’une plainte. « Le lavage de voiture est carrément interdit dans le secteur à cause de la dégradation de l’environnement. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons commencé à poser des sabots aux véhicules en stationnement sur la chaussée.

Au fur et à mesure que nous avancions, des laveurs de véhicules, dont Youssou D., ont formé un bloc pour se battre contre nous. Youssou D. était en train de nous insulter publiquement. Il a fait cela pendant plus d’une heure. Il a aussi proféré des menaces. C’est dans ces circonstances qu’un des agents municipaux a été poignardé par un jeune. Si nous n’avions pas fait preuve de maitrise vis-à-vis de ses provocations, la situation allait dégénérer », se désole le plaignant qui réside à la Sicap-Liberté extension.

Convoqué, Youssou D., 25 ans, a réfuté les faits, déclarant qu’il s’est opposé au déversement de son récipient d’eau. « Les agents municipaux se sont mis à déverser l’eau contenue dans les bidons des autres laveurs. J’ai pris les devants et je me suis mis devant mon bidon. Lorsque les agents sont venus pour le déverser par terre, je me suis opposé à cela. Ils ont insisté, une bagarre a éclaté. Mécontents de la situation, les autres laveurs se sont mis à s’opposer tout comme moi à cet acte. Je n’ai insulté personne », a-t-il contesté.

Malgré ses dénégations, Youssou D. a été mis à la disposition du procureur du tribunal de grande instance de Dakar.