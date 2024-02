Déclaration du PLD / And Soqali sur le report des élections présidentielles

DECLARATION DU PLD / ÀND SUQALI :

Ce lundi 5 février 2024, l’Assemblée nationale a décidé le report de l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février prochain. C’est la deuxième fois dans notre histoire politique qu’un tel événement intervient, après le report de trois mois de l’élection présidentielle de 1967.

Ceci s’inscrit dans un contexte délétère marqué, depuis trois ans, par une tentative acharnée de semer un chaos dans notre pays. Mais en s’abstenant de donner suite aux appels quotidiens au déchaînement de la violence, le peuple sénégalais démontre qu’il a pris l’exacte mesure des enjeux de ce report et qu’il a compris que la poursuite d’un processus électoral piégé ne pouvait aboutir qu’au chaos tant voulu par certains.

Pourquoi certaines forces d’opposition ont-elles choisi précisément de se rassembler autour d’un candidat emprisonné et au surplus inculpé du crime de terrorisme, alors qu’ils pouvaient choisir d’autres candidats n’ayant aucun conflit avec la loi ? Pourquoi choisir le secrétaire général d’un parti dissous qui, encore à ce jour, se définit lui-même, sur son site internet, comme la continuité du groupe qutbiste, anti-confrérique et violent bien connu des étudiants de l’université de Saint-Louis dans les années 90 ? Un candidat présenté par une « coalition » de micro-partis dont il n’est même pas membre ?

Il est évident que le seul objectif de cette démarche incohérente est de s’attaquer à la crédibilité et à l’intégrité du processus électoral, dans une tentative de conquête insurrectionnelle et putschiste du pouvoir.

Dès lors, pourquoi et comment une candidature aussi illégale, illégitime et anti-républicaine a-t-elle pu être validée, dans une ambiance de suspicion et d’accusations jetant le discrédit sur la transparence et la sincérité du processus électoral ?

Pourquoi, concernant le parrainage citoyen, les candidats et les électeurs épinglés pour des doublons externes, qui constituent des violations de la loi susceptibles de sanctions pénales (article L57 du Code électoral), ne sont-ils jamais inquiétés ?

Ces questions ne sauraient demeurer sans réponse et le peuple sénégalais a le droit d’être informé et rassuré par une commission d’enquête parlementaire ou par une enquête judiciaire, dont les résultats constituent un préalable à la poursuite d’un processus électoral réellement équitable.

Devant cette situation, le PLD/Ànd Suqali, fidèle au combat politique et idéologique qu’il mène sans concession depuis trois ans contre le complot frériste-qutbiste, appelle toutes les forces démocratiques et républicaines, du pouvoir comme de l’opposition, à prendre la pleine mesure d’une crise susceptible de porter gravement atteinte à notre modèle républicain et à notre démocratie.

Il les exhorte à mettre en avant l’exigence de protection de la souveraineté du Sénégal et de son modèle démocratique, contre tous ceux qui veulent confisquer notre destin par la violence.

Le PLD/Ànd Suqali appelle tous les composantes républicaines de l’opposition à participer au Dialogue national annoncé, en vue de créer les conditions minimales d’une élection présidentielle pacifique et régulière, dans l’intérêt bien compris du peuple sénégalais. Il s’engage à prendre toutes les initiatives utiles pour contribuer à une large participation au Dialogue et à son succès.

Enfin, le PLD/Ànd Suqali exhorte l’ensemble des responsables et militants de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à dépasser les crispations partisanes et à resserrer les rangs autour d’une candidature unique afin de défendre avec succès la souveraineté et la stabilité du Sénégal. Désormais, la cohésion de notre coalition est devenue la condition essentielle pour défendre et sauver notre pays.

VIVE BENNOO BOKK YAAKAAR !

VIVE LE SENEGAL !

Dakar, le 6 février 2024

Le Directoire National du PLD / Ànd Suqali,

Le Président,

Oumar SARR.