Déclaration Conjointe des anciens présidents: Les universitaires républicains saluent l’initiative de Diouf et Wade

Le réseau des universitaires républicains apprécie la réaction des anciens Présidents à savoir Me Abdoulaye Wade et Abdou Diouf dans une déclaration conjointe appelant à l’apaisement sur la situation politique du pays. Ces universitaires invitent leurs collègues enseignants en faire de même pour la stabilité du pays.

A travers un manifeste, les universitaires républicains donnent leur point de vue sur la situation politique du pays. « Nous, universitaires républicains et intéressés, aujourd’hui et comme jamais, aux priorités de la Nation sénégalaise, appelons toutes les composantes de la société sénégalaise à préserver la paix au Sénégal et saluons la déclaration conjointe des deux anciens Présidents de la République du Sénégal (Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE) invitant la classe politique et les populations à œuvrer pour la stabilité et la concorde nationale », disent-ils dans la note.

Et de poursuivre : » Nous invitons les collègues enseignants, toute obédience politique confondue, à relayer des messages de paix, de concorde et de stabilité dans les écoles et universités sénégalaises et appelons , au-delà de la sphère universitaire à laquelle nous appartenons, toutes les composantes de la Nation, les jeunes et les femmes en particulier, à être de solides remparts contre les chaînes de la division que veulent nous imposer des forces extérieures et occultes ». Ils tendent la main à toutes les forces vives du Sénégal à s’associer à » l’appel historique fait par un Chef d’Etat soucieux du devenir de sa nation et imbu des valeurs de paix, de stabilité sociale et d’intégrité politique ». Il se réjouit de l’appel au dialogue du Président de la République lancé lors de son adresse à la Nation du 3 février 2024.

A noter que les deux anciens Présidents de la République du Sénégal, Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade sont sortis de leur réserve. Dans une déclaration conjointe, ils se sont prononcés sur la situation du Sénégal marquée par le report de la présidentielle du 25 février 2024 et les violentes manifestations ayant entrainé la mort de trois jeunes. Ils appellent la jeunesse à arrêter immédiatement les violences et la destruction de biens. Ils invitent l’ensemble des dirigeants politiques, du pouvoir et de l’opposition, ainsi que les responsables de la société civile, à participer à des discussions franches et loyales, afin que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables.

Les deux anciens Présidents du Sénégal informent avoir parlé au téléphone avec le président Macky Sall qui leur a réaffirmé son engagement de ne pas briguer un 3e mandat. Ils informent que M.Sall a pris l’engagement de ne ménager aucun effort pour préserver la stabilité du Sénégal. Ils ont regretté les récents événements qui secouent le Sénégal et qui viennent d’emporter trois de nos jeunes compatriotes.