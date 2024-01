Décès de Diaga: Aprés Ismaël Lo; Pape Diouf présente ses condoléances à Wally SECK

Une triste nouvelle s’est abattu la semaine dernière sur la famille Seck avec la disparition de Ndèye Fatou Diouf Diaga. Les personnalités continuent de présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Aprés Ismaël Lo; c’est au tour de Pape Diouf présente ses condoléances à Wally SECK.

Le chanteur Ismaël Lô partage la douleur avec la famille de la défunte en présentant ses condoléances au monde artistique. Et les présentation de condoléances continue. Ismaila Lo, lui aussi a tenu a compatir avec Waly

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de notre chère maman Ndeye Fatou Diouf Diaga. Je rends les honneurs à une femme rare et aux éloquentes facettes : aimante, pieuse et généreuse. Je prie que le Tout-Puissant Allah, par sa miséricorde, l’accueille dans son paradis éternel dans la proximité de notre prophète bien aimé Mohamed SAWS . Je présente mes sincères condoléances à WALLY BALLAGO SECK et à toute sa famille attristée. Que le seigneur vous donne la force de surmonter cette dure épreuve de la vie.