Encore la grande faucheuse! Cheikhou Coulibaly du Groupe Pape et Cheikh est décédé cet après midi à la Cité Gadaye.

Selon Guissé Pène, « l’heure de l’enterrement et le lieu sera communiqué ». Toute la rédaction de Rewmi compatit et présente ses sincères condoléances au groupe « Pape et Cheikh », à sa fratrie biologique éplorée et à tout l’univers culturel. Qu’Allah l’accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique.