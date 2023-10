Dahra Djoloff : Le président du mouvement Djoloff En Marche Idrissa Samb au chevet des parents, les frais d’inscription de plus de 150 élèves garantis.

Conscient que l’éducation est le socle de tout développement, l’inspecteur des impôts et domaines par ailleurs président du mouvement Djoloff En Marche (DEM) vient de renouveler son soutien au profit des parents d’élèves de la commune de Dahra Djoloff.Ainsi ,en accompagnant les parents d’élèves en cette période de rentrée scolaire, Idrissa Samb a payé pour plus de 150 potaches de la commune de Dahra les frais d’inscription de l’élémentaire à la terminale.La cérémonie de remise des enveloppes financières s’est déroulée ce matin devant son domicile en présence de tous les partenaires de l’éducation ( le représentant de l’IEF de Linguere,les directeurs d’écoles, l’association des parents d’élèves.

Dans sa communication,le donateur ( le président du mouvement Djoloff En Marche) Idrissa Samb de remercier tous ses sympathisants,le Codec,l’APE bref l’ensemble des partenaires de l’éducation vu leur déplacement.

Poursuivant,le mécène de rappeler que ce n’est pas son premier essai,en 2015 ,il avait apporté son appui pour la monde scolaire du département de Linguere en général,en particulier celui de Dahra Djoloff.En effet, d’après lui ,en 2017,il avait équipe toutes les bibliothèques des lycées de la commune de Dahra non sans prendre en charge l’ensemble des frais d’inscription des orphelins .Et ce dernier de soutenir qu’avec cet acte symbolique,ses attentes ne sont rien d’autre que les élèves travaillent bien et mieux,qu’ils font partie les meilleurs leaders de demain dans le but d’un Sénégal rayonnant y compris le Djoloff fulmine t-il.L’occasion saisie par Idrissa Samb d’inviter les élèves d’utiliser à bon escient les réseaux sociaux. S’agissant du saccage des universités du pays,le patron du DEM se désole non sans dire aux étudiants de ne plus répéter ces actes.

Parlant de l’émigration clandestine, Idrissa Samb d’avancer que ce n’est pas la solution car l’espoir est là dans ce pays.

Dans son discours, Idrissa Samb de souligner que son mouvement est toujours dans la coalition Yewwi Askan Wii, seulement pour ce qui concerne l’élection présidentielle prochaine,DEM est ouvert à toutes les coalitions d’où quoiqu’il arrive son mouvement va participer à la présidentielle du 25 février 2024 seulement jusqu’ici il n’existe pas de partis ou de coalition à soutenir a t-il martelé.

Des rumeurs qui font état qu’Amadou Ba lui a reçu,Idrissa Samb dément formellement<< J’ai pas été reçu par Amadou Ba>>Amadou Ba est un collègue ,un grand frère peut être il aurait besoin du DEM mais jusque là il ne m’a pas contacté a t-il déclaré.Quant à sa relation avec Ousmane Sonko, Idrissa Samb elle est au bon fixe. Revenant sur la candidature d’Aly Ngouye Ndiaye à la présidentielle de 2024, Idrissa Samb de dire que c’est tout un honneur pour le Djoloff.

La non participation à la présidentielle de 2024 du président Macky Sall, Idrissa Samb de souligner que c’est une décision sage non sans demander au président sortant une participation inclusive de tous ceux qui souhaitent être candidats.

Les partenaires de l’école (le représentant de l’IEF, les directeurs d’écoles, les parents d’élèves,tous ont salué vivement le geste de haute portée sociale d’ Idrissa Samb le patriote nous dit la communauté éducative du Djoloff.

Samba khary Ndiaye Linguere