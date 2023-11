Dahra Djoloff : Le ministre Samba Ndiobene Ka au chevet des étudiants  ,la bagatelle de 400 mille francs CFA déboursée pour le paiement de facture d’eau à Dakar.

Ouf de soulagement du Reducad ( le Rassemblement des Étudiants de Dahra à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar),en effet, la réaction du ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire Samba Ndiobene Ka est passée par là. En clair, le non paiement de la facture d’eau qui hantait leur sommeil est aujourd’hui devenu un vieux souvenir .Le maire de Dahra Djoloff Samba Ndiobene Ka a déboursé une enveloppe financière de 400 cent mille francs CFA pour garantir leur facture d’eau au niveau de leur appartement sis à Mermoz.

Selon Birame Mbarou Diouf Président du Reducad, ce geste du ministre Samba Ndiobene Ka est à saluer car il est social et est venu à son heure dixit -il. Ainsi, à son nom(,le président du Reducad), à l’unanimité les étudiants de la dite structure remercient vivement le donateur ( le ministre et Maire Samba Ndiobene Ka) qui vient à chaque fois que de besoin au chevet de sa population rappelle Birame Mbarou Diouf .

Poursuivant, ce dernier de dire que l’édile de Dahra Djoloff, maîtrise ses étudiants et connait les situations auxquelles les étudiants de Dahra sont en train de vivre au niveau de leur appartement. De plus Birame Mbarou Diouf de nous signaler qu’ à chaque fin du mois c’est le ministre Samba Ndiobene Ka qui paie la location des étudiants de Dahra Djoloff qui sont à Dakar soit 500 cent mille francs CFA par mois et cela depuis des années fulmine t-il.

A en croire le président Birame Mbarou Diouf, à chaque fois que lui et ses camarades rencontrent des difficultés ,le ministre Samba Ndiobene Ka leur est venu à la rescousse.

Le moins que l’on puisse dire, le maire de Dahra Djoloff est aux côtés de ses administrés . Suite à son apport au profit des étudiants de Dahra Djoloff basés à Dakar, son geste hautement salutaire alimente les lieux publics du Djoloff selon des personnes retrouvées sur place.

Samba khary Ndiaye Linguere