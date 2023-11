Dahra Djoloff :Le Ministre Maire Samba Ndiobene Ka le Bâtisseur refait peau neuve sa municipalité.

On ne le dira jamais assez, le ministre maire de la ville de Dahra Djoloff est en train de changer le vissage de sa municipalité. En effet, la présence des briques de pavage est notée dans le milieu au grand bonheur des usagers. Mieux la mise en place des routes goudronnées de surcroît l’implantation des lampadaires pour lutter contre l’insécurité dans la localité est saluée par les populations. A en croire des personnes retrouvées sur place, le tout nouveau ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire Samba Ndiobene Ka affectueusement appelé le Bâtisseur refait peau neuve sa municipalité.

Selon certaines indiscrétions, conscient que l’éducation est le socle de tout développement ,l’on nous signale que le premier magistrat de Dahra Samba Ndiobene Ka aurait déboursé la bagatelle de 19 millions de FCFA pour accompagner les parents d’élèves en cette période d’ouverture des classes. Un tel geste de haute portée sociale nous fait savoir des parents et potaches rencontrés sur place, participera à un bon rendement des résultats scolaires dans la localité.. En clair ces 19 millions de nos francs serviront à acheter des fournitures scolaires au profit des élèves de sa commune.

S’ agissant du secteur de la santé, l’édile de Dahra aura beaucoup fait car bientôt la réfection du dispensaire municipal sis au quartier Manko ,ce point de santé qui polarise un grand nombre de personnes a un coût qui avoisinerait plus de 75 millions de FCFA, le Maire Samba Ndiobene Ka est le maître d’œuvre de ce bijou qui sert également à un point de chute pour les femmes des villages qui entourent Dahra Djoloff.

L’extension des réseaux ( électrique et hydraulique) ,le pavage de la commune de Dahra, l’éclairage public dans des quartiers ,le bitumage des routes entre autres réalisations à Dahra Djoloff justifie que le ministre maire Samba Ndiobene Ka est entrain de rayonner sa municipalité. Sa toute dernière visite marquée par une forte mobilisation de ses militants et sympathisants ( les femmes ,les jeunes et les personnes du troisième âge) à Dahra, montre que le premier magistrat Samba Ndiobene Ka et sa base, dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle est entrain de parrainer le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba non sans prédire une victoire éclatante de ce dernier (Amadou Ba) au soir du dimanche 25 février 2024.

Samba khary Ndiaye Linguere