Dahra Djoloff: L’ancien député Mame Bounama Sall dénonce le management politique de Benno Bok Yakaar et invite le candidat Amadou Ba à agir avant qu’il ne soit tard

C’est au cours d’une manifestation politique présidée par l’ancien parlementaire Bounama Sall plus exactement à Nguenene un quartier de Dahra Djoloff où ce dernier n’a pas raté l’occasion pour décrier le management politique de leur coalition Benno Bokk Yakaar dans la localité

Selon ce dernier qui rencontrait les femmes And Dolel Honorable Bounama Sall, il a constaté une injustice dans la gestion de la chose publique à Dahra Djoloff.

Poursuivant pourtant à l’en croire, l’État du Sénégal à travers la mouvance présidentielle,sous l’impulsion du président de la République Macky Sall,a dégagé de grands projets pour accompagner les braves dames de Dahra mais malheureusement dans la matérialisation de ces projets il y a une trahison qui la soutend.

Et Bounama Sall d’ajouter qu’ il n’y a pas d’équité ni de transparence avant de souligner beaucoup d’argent a été injecté dans la commune de Dahra mais les militants socialistes de BBY sont laissés en rade pour ce qui concerne les financements et ce au profit des militants aperistes a martelé l’ex député Mame Bounama Sall.A l’en croire si on regarde dans le rétroviseur,le parti socialiste a toujours participé à la victoire du camp présidentiel dans le Djoloff mais s’il s’agit de dividendes politiques les socialistes sont oubliés argue t-il.

Face à cette situation ,Mame Bounama Sall demande à ce que ces impairs soient rétablis car le Président Macky Sall a donné.comme orientations ( que les affaires soient gérées de façon équitable et transparente) d’après l’ancien sociétaire de l’hémicycle.

Parlant du parrainage,Mame Bounama Sall note l’engagement,la détermination et la loyauté des femmes de Dahra Djoloff rangées derrière lui.De plus ,pour Bounama Sall les femmes socialistes à Dahra sont très bien identifiées dans le processus du parrainage pour le candidat Amadou Ba.Justement à propos du parrainage,Mame Bounama Sall indexé certains leaders politiques de la localité qui donnent des milliers de parrains au responsable régional Modou Diagne Fada,ainsi l’honorable député a fustigé cette attitude car ce sont des chiffres erronés qui sont livrés à Diagne Fada nous dit Monsieur Sall pour qui cela ne reflète pas la physionomie politique de la commune de Dahra Djoloff.

Pour preuve,Mame Bounama Sall de rappeler qu’aux dernières élections ils avaient enregistré 4000 voix contrairement à aujourd’hui sans parler le départ d’Aly Ngouye Ndiaye,de la députée « feke macci bole » Ndeye Fatou Guisse,la position de l’opérateur économique Maarame Sall avec son mouvement (APD),si on nous parle de 17000 parrains de BBY à Dahra ce chiffre ne reflète pas la bonne situation a avancé Mame Bounama Sall.On ne le dira jamais assez la démoralisation des alliées de BBY à Dahra explique les bras croisés du côté des alliées à Dahra justifie Bounama Sall.

Face à la situation qui prévaut en ce moment à Dahra Djoloff,l’ex depute Mame Bounama Sall dénonce le management politique de la coalition Benno Bok Yakaar non sans inviter leur candidat Amadou Ba à intervenir afin d’apporter des solutions avant qu’il ne soit tard.

En attendant,Mame Bounama Sall de nous informer qu’il continue à jouer son rôle dans BBY à Dahra mais pas derrière personne.On ne le dira jamais assez l’ancien parlementaire Bounama Sall de clamer haut et fort qu’il n’est pas content de la manière dont Benno Bok est dirigée par Samba Ndiobene Ka dans la commune de Dahra car c’est des copinages sur la base des considérations qui’ ne se tiennent pas rapporte l’ex député avant de soutenir que le Djoloff est une terre de solidarité entre les wolofs,les peuls,les maures,les sereres mais ce qu’il voit ce n’est pas bon pour le milieu nous précise Mame Bounama Sall.Selon ce dernier pourtant il a été le directeur de campagne de la coalition Benno Bok Yakaar lors des élections municipales mais quand ils ont remporté la mairie de Dahra,Samba Ndiobene Ka lui a tourné le dos même lorsqu’il.installait son conseil municipal, Bounama Sall de signaler qu’il n’a pas été invité.Et Bounama Sall de dire qu’il ne mérite pas ce plat dégoûtant de la part de BBY au niveau de Dahra Djoloff.Il faudra le souligner ce constat de l’ancien parlementaire Bounama Sall a été fait lors d’une rencontre tenue ce samedi à Nguenene un quartier de la place où les femmes de And Dolel Honorable Bounama Sall conduites par leur présidente Mame Soce Ndao se sont massivement mobilisées pour l’accueillir.

L’opportunite saisie par Bounama Sall de financer les femmes du dit quartier la bagatelle de 2 millions de FCFA pour accompagner leurs activités génératrices de revenus. De leur tour,les Samba Linguere, à l’unanimité, renouvellent leur loyauté à l’endroit de l’ancien parlementaire Bounama Sall qui a un seul rêve , développer la ville de Dahra et le reste du Djoloff terre de la Têranga,du Jom,du kersa ,du fula entre autres bonnes qualités de la Terre de Ndiadiane Ndiaye.

Samba khary Ndiaye Linguere