Cybersécurité: La page Facebook de Mimi Touré piratée

Aminata Touré, ancienne Première ministre du Sénégal et candidate à l’élection présidentielle de 2024, a récemment fait face à une cyberattaque ciblant son compte Facebook officiel. Cet incident met en lumière les défis de sécurité numérique auxquels sont confrontées les personnalités politiques dans un environnement de plus en plus connecté.

La page Facebook de l’ancienne Premier ministre et non moins candidate déclarée à la Présidentielle de février 2024 a été piratée. Les pirates ont changé ses Photos de profil et de couverture en écran noir symbolisant le deuil.

La candidate a réagi avec calme face à cette violation, tout en exprimant une dénonciation ferme. « Je dénonce vigoureusement l’attaque cybernétique de mon compte Facebook officiel. Nous travaillons à son rétablissement rapide comme outil de communication démocratique.

Qu’ils le sachent, rien ni personne ne peut arrêter cette dynamique de changement », a-t-elle déclaré mercredi, faisant référence à ses efforts continus dans la campagne présidentielle.