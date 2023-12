Cyber Vulnérabilité des jeunes et des femmes: Le CLVF outille les actrices et les présidentes régionales

Les plateformes digitales constituent un endroit de mise en évidence du cyber vulnérabilité des jeunes et des femmes. Plus on est connecté plus on est cyber vulnérable. La formation à grande échelle des utilisateurs constitue une des solutions pour qu’ils adoptent de bons comportements dans l’utilisation de l’internet.

En effet, l‘une des missions stratégiques du CLVF est de contribuer à la prévention et à l’éradication de toutes formes de violences faites aux femmes et aux enfants notamment les filles. Cependant depuis quelques années avec l’avènement des TIC, la problématique des violences a des proportions inquiétantes et constituent de nouveaux défis dans la lutte contre les violences. En effet la technologie numérique a favorisé de nouvelles avancées pour les femmes dans les domaines social et économique tout en soulevant de nouveaux problèmes à même de perpétuer et d’aggraver les schémas inégalitaires liés au genre.

C’est tout le sens de cette session de renforcement de capacité de ses membres en vue de répondre aux préoccupations des femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons sur les risques et les formes de violences liées au numérique. Selon la présidente, Ndèye Fatou Sarr, elle est une occasion pour discuter de l’utilisation des réseaux sociaux afin de prévenir les actes de cybercriminalité et partager les bonnes pratiques en matière de prévention et de prise en charge. Il s’agit aussi de faciliter la compréhension de tout(e)s les participant(e)s sur le modèle de procédure opérationnelle pour la prise en charge de cas de violence numérique, et pour partager les bonnes pratiques en matière de lutte contre ces formes de violence.

Et en croire Ndèye Fatou Sarr « le digital a pris une place considérable dans nos vies et a transformé en profondeur notre manière de penser et d’agir, en permettant de créer virtuellement des liens et de garder le contact. De plus, on assiste à une multiplication des réseaux sociaux sur la toile caractérisée par un libre accès aux informations avec des techniques de restrictions non contraignantes. » S’agissant des effets négatifs de l’utilisation excessive de l’internet qui selon elle, sont désormais, reconnus par tous les acteurs des droits humains des femmes, des jeunes filles et garçons et exigent le développement d’approches, de programmes de protection de leurs droits en ligne. « Comme la technologie numérique a aussi son coté favorable aux femmes qui leur permet d’avancer dans les domaines social et économique tout en soulevant de nouveaux problèmes à même de perpétuer et d’aggraver les schémas inégalitaires liés au genre », a indiqué Ndèye Fatou Sarr. Se basant sur des données de la Division spéciale de la cyber- sécurité de la police nationale, la présidente du CLVF a fait savoir que 80 à 90% des victimes sur le net sont des jeunes dans les établissements scolaires. « La cybercriminalité est une criminalité dissimulée. Cela veut dire qu’entre les faits qui sont effectivement réalisés et ceux qui sont portés à l’attention des autorités et de la justice, il y a très souvent un océan. Ce qui fait que la réalité est là, mais, on ne parvient pas toujours à mesurer sa portée », a-t-elle dit.

Divers rapports sur les droits de la femme et les droits des jeunes filles produits par des agences gouvernementales, la société civile et les médias sont unanimes dans leurs conclusions selon lesquelles « les femmes, les filles, en général les jeunes subissent divers abus, entre autres le harcèlement et l’exploitation sexuels, le piratage informatique, la diffamation en ligne, la pédopornographie à travers le net. »

Les participantes se pencheront sur le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la cybercriminalité, les difficultés et les conséquences que soulèvent les victimes de violences numériques aussi identifiées. Et aussi que tout(e)s les participant(e)s comprennent le modèle de procédure opérationnelle pour la prise en charge de cas de violence numérique.

MADA NDIAYE