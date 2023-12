Culture : Sada Kane recevra la distinction de Grand-Croix de l’Ordre du Mérite en Littérature

Le journaliste Sada Kane a été honoré d’une distinction pour ses plus de trente années de promotion de la littérature sénégalaise et internationale à travers son émission « Regard » sur la RTS, et actuellement via « Impressions » sur la 2 Stv, chaîne de télévision privée.

Selon Le Témoin, Sada Kane incarne l’engagement délibéré d’un individu en faveur de la littérature. Il recevra la médaille de Grand-Croix de l’Ordre du Mérite lors d’une cérémonie prévue ce vendredi 15 décembre à la Présidence de la République.