Croix rouge sénégalaise : Le départ de la présidente Bafou Ba exigé par les volontaires

Au sein de la Croix rouge sénégalaise les relations entre les travailleurs et la présidente Bafou Ba ne sont plus au beau fixe. Ces derniers sont à couteau-tiré. Tous réclament sa démission. C’était lors d’un point de presse organisé hier.

Le torchon brule entre les volontaires de la croix rouge sénégalaises et la présidente Bafou Ba Malgré moult rencontre en vue de dissiper les craintes d’une tension, les volontaires sont restés de marbre et n’entendent pas collaborer avec la présidente.

Hier, ils ont tenu un point de presse pour exiger la tenue d’une assemblée générale pour défaire la présidente de ses fonctions. Ousseynou Badjio chargé de la communication des volontaires de la croix rouge sénégalaise a souligné être le Président du comité départemental de la croix rouge de Pikine. « Aujourd’hui c’est l’essentiel des comités départementaux de la croix rouge qui sont réunis ici pour demander l’organisation de l’assemblée générale de la croix rouge. Il faut dire que le processus de renouvellement a commencé en janvier 2023 et fini au 21 septembre 2023. Mais la présidente a voulu exclure six comités qui ont voulu présenter des candidats opposés à sa candidature. Elle a inventé des histoires pour dire que ces comités ne pouvaient pas passer à l’élection et ça c’est déjà un problème », a-t-il dénoncé. L’on se rappelle que les travailleurs avaient ameuté les journalistes du fait que « de gros bras se seraient postés devant le siège afin de les intimider. »

Ces travailleurs de la croix rouge entendent bien poser des jalons dans le but de trouver des solutions mais compte bien de séparer de leur présidente. Selon Ousseynou Badjio, les travailleurs sont à 5 mois sans salaire. Ils sont mécontents et les élus ont tous fini les mandats et les renouvellements devaient être organisés mais la Présidente sous prétexte que ces comités ont des problèmes se maintient à la tête de la structure elle refuse d’organiser des renouvellements.

